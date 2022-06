Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del sábado, 04/jun/2022. Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del sábado, 04/jun/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Policiales - Sociedad: La esposa de Matías Castro fue amenazada telefónicamente Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

La esposa de Matías Castro fue amenazada telefónicamente







"Me dijeron que tenga cuidado con lo que digo, que saben dónde vivo y que piense en mis hijos", señaló Gisela Puente. Su esposo fue diagnosticado de muerte cerebral tras un accidente laboral en el parque industrial de Pilar el lunes pasado. Hasta el momento, todo parecería indicar que habrá un antes y un después del accidente laboral que sufriera Matías Castro (42) este lunes por la mañana, mientras operaba un torno de Control Numérico Computarizado en los galpones de la firma Diacrom, en el parque industrial de Pilar, que le provocó la muerte cerebral. Padre de 4 hijos, tres de ellos discapacitados, y con un nietito a cargo, luego de más de 20 años de experiencia en TenarisSiderca, Matías había decidido cambiar de empleo, aun resignando sueldo, para pasar más tiempo en familia porque en Pilar le ofrecían un turno fijo. Fue entonces que a partir de enero del 2021 empezó a desempeñarse como supervisor de tornos CND en la firma mencionada, a la que llegaba desde nuestra ciudad en su auto particular. "Hacía poco tiempo que habíamos recibido un torno Okuma, y me tocó programar y preparar una pieza para certificar el producto, antes de que llegara el herramental necesario, entre ellos una barra anti-vibratoria para interiores, lo cual me dificultaba poder darle el acabado ideal. Por suerte encontré que esté control numérico tenía una función de variación de revoluciones que disminuía drásticamente las vibraciones, de esta manera se pudo hacer la pieza y conseguir la certificación", había escrito hace 2 semanas sobre un torno horizontal LB 3000 EX II de Okuma, el experimentado técnico industrial recibido en la EET 1 Luciano Reyes. Sin embargo, un delegado gremial discutió por las redes sociales con su esposa, señalando que el accidente sufrido por Matías había sido fruto de su impericia al no haber ajustado correctamente las mordazas del torno. Así lo menciona Gisela Puente, quien además dijo que después de ese intercambio electrónico, recibió amenazas telefónicas: "Me dijeron que tenga cuidado con lo que digo, que saben dónde vivo y que piense en mis hijos". El accidente tuvo lugar en la mañana de lunes, cuando una pieza de un torno de CNC salió eyectada y le impactó en su cabeza a Matías. Según le explicaron los compañeros de trabajo a su esposa, estuvo al menos 50 minutos tirado en el suelo sin ningún tipo de asistencia, hasta que finalmente llegó una ambulancia para trasladarlo hasta el Hospital Municipal de Pilar, que es de baja complejidad. "Ni gasa tienen en la empresa. Los compañeros le envolvieron la cabeza con ropa mientras llegaba la ambulancia. Hasta que lo derivaron hasta el sanatorio Corporación Médica Laboral de San Martín pasaron casi 10 horas, ya su estado era irreversible", señaló Gisela y se preguntó: "¿Cómo puede ser que en todo el Parque Industrial de Pilar no haya una sola ambulancia para estos casos?". Ese lunes por la noche, Matías fue diagnosticado con muerte cerebral irreversible. Si bien los electroencefalogramas dan planos, mantiene un reflejo en la garganta y hasta que eso deje de suceder, por ley no lo pueden desconectar del respirador. La causa está radicada en la UFI 2 de Pilar, a cargo del Dr. Raúl Casal, quien interviene de oficio. "Todavía no me pude ir a la fiscalía, pero entiendo que hubo negligencia por parte de la empresa que parece no contar con ningún protocolo de emergencias y también de la ART. Mi esposo estuvo 50 minutos tirado en el piso, y no estaba irreversible cuando lo trasladaron al Hospital de Pilar… tardaron casi 10 horas para derivarlo a San Martín, cuando ya no había nada para hacer", concluyó Gisela.

El lunes antes del mediodía, se desprendió una pieza del CNC y le impactó en la cabeza.





Recibido en la Luciano Reyes, Matías trabajaba en Diacrom, de Pilar, desde enero del año pasado. Fue diagnosticado de muerte cerebral tras un accidente laboral el lunes pasado.



