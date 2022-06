Se enfrentan en Núñez por la 10ª fecha de la División de Honor. El Tricolor buscará ratificar su buen presente ante un rival que esta semana le ganó a Defensores de Banfield y lo desbancó de la segunda posición.

Esta noche se disputará la 10ª fecha de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), y uno de los partidos más atractivos de la jornada será protagonizado por el Club Ciudad de Campana, que se presentará como visitante frente a River Plate.

En Núñez, desde las 20.30 horas, el Tricolor intentará ratificar su muy buen presente en el certamen: acumula tres victorias consecutivas, la última frente a Ferro Carril Oeste como local por 3-1.

Con esos tres puntos, el Tricolor había llegado a 17 en su cuenta y, de esa manera, había alcanzado la 2ª posición. Sin embargo, el miércoles fue desbancado de su lugar de escolta por el propio equipo Millonario, que consiguió un importante triunfo 3-0 sobre Defensores de Banfield y llegó a las 19 unidades (el líder es Ciudad de Buenos Aires con 24).

Así, el duelo de esta noche pondrá frente a frente al segundo y tercero de la tabla, más allá que ambos tienen registro de 6 victorias y 3 derrotas en lo que va del campeonato. "Será un partido durísimo. Ellos ya están completos y vienen de una gran victoria", señaló Oscar Romano, entrenador del CCC.

La particularidad del encuentro será que River cuenta en su plantel con tres jugadores formados en la calle Chiclana: los campanenses Juan Manuel Giulietti (armador) y Jonás Ponzio (opuesto) y el zarateño Giuliano Turcitu (punta).

Los demás cotejos de esta 10ª fecha son: Universidad de Buenos Aires vs Boca Juniors, Universidad Nacional de La Matanza vs La Matanza Deportes, San Lorenzo vs Náutico Hacoaj, Ciudad de Buenos Aires vs Municipalidad de Lomas de Zamora, Ferro Carril Oeste vs Universidad Nacional de Tres de Febrero y Defensores de Banfield vs Vélez Sarsfield.

Mientras tanto, las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Ciudad de Buenos Aires, 24 puntos; 2) River Plate, 19 puntos; 3) Ciudad de Campana y San Lorenzo, 17 puntos; 5) Ferro Carril Oeste y Defensores de Banfield (-1PJ), 16 puntos; 7) Municipalidad de Lomas de Zamora (-2PJ), Universidad Nacional de Tres de Febrero y Boca Juniors, 13 puntos; 10) Vélez Sarsfield (-1PJ), 10 puntos; 11) Universidad Nacional de La Matanza, 8 puntos; 12) Universidad de Buenos Aires y La Matanza Deportes, 6 puntos; 14) Náutico Hacoaj, 5 puntos.