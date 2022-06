» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 04/jun/2022 de La Auténtica Defensa. El Intendente destacó el emprendimiento de una familia de Las Acacias







JLA Eco Fuego nació durante la pandemia y se dedica a la fabricación y comercialización de briquetas ecológicas para iniciar fuegos. El jefe comunal, junto a la concejal Elisa Abella, visitó el taller y resaltó la "energía y creatividad" de estos vecinos. En el marco del acompañamiento que el Municipio le brinda a los emprendedores de la ciudad, el intendente Sebastián Abella visitó esta semana el taller de JLA Eco Fuego, un proyecto que nació en el barrio Las Acacias y que fue resultado de la iniciativa de Jonathan y Brenda para salir adelante durante la pandemia. "A base de un residuo como lo es el aserrín, nosotros generamos un recurso de energía calórica que son las briquetas ecológicas que comercializamos como iniciadores de fuego", explica Jonathan. "La briqueta es un combustible cien por ciento natural que genera energía limpia con un alto poder calórico. No tiene químicos ni aglutinantes, por lo que es una forma de calor y energía ecológica, eficiente y económica", agrega, al tiempo que resalta que es ideal para encender estufas, hornos y calefactores y también para uso permanente, porque "un iniciador de doble briqueta dura hasta 50 minutos encendido". Para poder fabricar estas briquetas, Jonathan se encargó de construir en su taller las máquinas necesarias. "Son caseras", remarcó durante el encuentro que mantuvo con el intendente y la concejal Elisa Abella. En esa recorrida por el taller, el jefe comunal se interiorizó sobre el nacimiento de este emprendimiento y también del proceso que lleva adelante el vecino para alcanzar el producto terminado. "Con mucha energía y creatividad, Jonathan y Brenda se las ingeniaron para salir adelante, tal como lo tuvieron que hacer muchos otros vecinos durante la pandemia", los elogió Abella. "Conocer estas historias nos alienta, como Municipio, a seguir brindando apoyo, acompañamiento y herramientas a los emprendedores de nuestra ciudad. Y en lo personal me llena de orgullo ver las ganas que vecinos y comerciantes tienen para mejorar todos los días un poco más", añadió el intendente.

Un iniciador de doble briqueta dura hasta 50 minutos encendido CONTACTO Quienes quieran adquirir productos de JLA Eco Fuego, conocer más de este emprendimiento o colaborar con el proceso a través de residuos de cartón pueden contactarse al WhatsApp 3489-233489 o través del Instagram @jla_eco_fuego

