Después de sonar con fuerza en San Lorenzo y Central Córdoba (SdE), ayer se conoció que Independiente del Valle inició gestiones por el actual goleador de Villa Dálmine. El atacante cuenta con una clásula de salda a Primera División o el exterior. La continuidad de Lautaro Díaz en Villa Dálmine es un tema de "día a día". Las grandes actuaciones que ha tenido el atacante en el Campeonato 2022 de la Primera Nacional le han dado la vidriera necesaria para que varios equipos se interesen por incorporarlo. Mientras tanto, en Mitre y Puccini consideran que su salida es cuestión de tiempo (tiene cláusula para partir a Primera División o el exterior) y por ello han apuntado cañones a Ramiro Maldonado, un jugador de características similares que se convertiría en uno de los cuatro refuerzos para lo que resta de la temporada. Luego del gran partido que Díaz hizo frente a Gimnasia de Jujuy, medios partidarios de San Lorenzo daban por hecha su llegada al plantel que ahora conduce Rubén Darío Insúa. Sin embargo, eso no prosperó. En cambio, sí hubo un interés real de Central Córdoba de Santiago del Estero, equipo dirigido por Sergio "Huevo" Rondina. Pero, aparentemente, las negociaciones entre el futbolista y el Ferroviario se habrían estancado, a pesar que medios santiagueños también adelantaron la llegada del delantero. En medio de estas versiones, la dirigencia de Estudiantes de Buenos Aires, institución dueña del pase de Lautaro Díaz, reveló que había recibido sondeos (pero ninguna oferta formal) por parte de tres clubes de Primera División y uno del exterior. Ayer, días después de esa información, se conoció en Ecuador que Independiente del Valle está interesado en el jugador para reemplazar a otro argentino, Nicolás Previtali, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla jugando Copa Libertadores (Independiente del Valle fue 3º del Grupo D, por lo que quedó en Octavos de Final de Copa Sudamericana, donde será rival de Lanús). "A la plantilla creo que le faltan extremos, me gustaría incorporar jugadores que vayan por la banda", declaró en su presentación Martín Anselmi, flamante entrenador del equipo "Rayado" (asumió esta semana). Y, aparentemente, Lautaro Díaz es uno de los apuntados.

EL ATACANTE VIOLETA SUMA 6 GOLES Y 4 ASISTENCIAS EN LA ACTUAL TEMPORADA. PERDIÓ ATLANTA Anoche se puso en marcha la 18ª fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional: en Villa Crespo, Atlanta perdió 2-0 frente Independiente Rivadavia de Mendoza, que logró su cuarta victoria consecutiva sin recibir goles. De esta manera, La Lepra trepó hasta el séptimo lugar de la tabla de posiciones, mientras el Bohemio quedó en el puesto 23. La programación continuará hoy con cinco encuentros: Chaco For Ever vs Deportivo Maipú (15.30), San Martín de San Juan vs Quilmes (16.00), Chacarita vs Agropecuario (17.35), All Boys vs Alvarado (19.35) y Estudiantes de Buenos Aires vs Ferro Carril Oeste (20.05). Por su parte, Villa Dálmine recién jugará el lunes a las 18.10, cuando reciba la visita de Temperley. Seis días después, el próximo domingo 12 de junio, el Violeta estará visitando a Deportivo Morón por la 19ª jornada.