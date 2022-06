La Juventud del PRO se refirió a los 7 años del "Ni Una Menos"

P U B L I C



La militancia joven del intendente Sebastián Abella invitó a reflexionar sobre esta fecha tan especial. "Hoy más que nunca la lucha sigue vigente", remarcó la militante Camila Vilche. "Este viernes se cumplieron 7 años del primer ‘Ni Una Menos’, allí año a año se ha ido visibilizando cada vez más y con más fuerza la lucha de muchas mujeres", manifestó la militante de la Juventud Pro, Camila Vilche. "Sabemos –añadió- que no es solo un día más, sino que es un día para reflexionar hacia dónde queremos ir como sociedad y en donde estamos parados". Y agregó: "A nivel nacional tenemos un Ministerio de la Mujer que no responde. Los casos de violencia hacia las mujeres siguen manteniendo su número. Es enorme la falta de respuesta en materia de políticas públicas claras desde el Gobierno Nacional y Provincial, pero sin embargo se ha ganado mucho en materia de visibilización, todo fruto de la fuerza de todas aquellas mujeres que día a día con pequeñas acciones generamos grandes cambios", remarcó la militante de JPro. "Hoy en día las mujeres ya no callamos ni tememos ante un agresor, muchas salimos a acompañar para darle fuerza a las que aún no pueden", sostuvo al tiempo que dijo: "Este cambio no se da sólo en nuestro país, el mismo logró romper fronteras y se extiende en gran parte de Latinoamérica y parte del mundo". Por último, remarcó que "en este 3 de junio lo más importante es destacar que no estamos solas y que vamos a seguir movilizándonos para que más personas tomen conciencia de la importancia de frenar la violencia hacia nosotras para que a lo largo del país logremos erradicar este flagelo".

CAMILA VILCHES Y FERNÁN CEJAS, DE LA JUVENTUD PRO, SE REFIRIERON A LOS 7 AÑOS DEL "NI UNA MENOS"