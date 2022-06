"Seguimos esperando que el Ejecutivo brinde explicaciones sobre la obra de avenida Rivadavia"

Marco Colella presentó un pedido de informes que ya fue aprobado por el Concejo Deliberante, pero que todavía no ha tenido respuesta. Además, el concejal del Frente de Todos cuestionó la finalización de los trabajos: "La calidad de la obra no es buena". En su segunda sesión ordinaria de mayo, el Concejo Deliberante de Campana aprobó de forma unánime un pedido de informes sobre la obra de la avenida Rivadavia que había sido presentado por el concejal Marco Colella. Según explicó el edil del Frente de Todos, la iniciativa surgió luego de comprobar que "hay sectores (de la obra) que se rompieron y se volvieron a hacer y otros que se hicieron tres veces" y también por "los desembolsos millonarios que hizo Nación" desde 2017, cuando se anunció la realización de la avenida. Sin embargo, reveló que todavía no ha recibido respuestas al pedido de informes. "Seguimos esperando que el Ejecutivo brinde las explicaciones correspondientes a nuestros planteos y que lo haga con información fehaciente. Queremos que explique cómo se utilizaron los fondos recibidos y si se ejecutaron las garantías que incluyen este tipo de proyectos", señaló Colella. "Creemos que esta obra es un claro ejemplo de la mala administración de recursos que hace el Ejecutivo. Y todavía se hace más evidente porque está terminada a medias, a los apurones y se nota que la calidad de la obra no es buena", cerró el concejal del Frente de Todos.

EL CONCEJAL COLELLA RECORRIÓ EN VARIAS OPORTUNIDADES LA OBRA DE LA AVENIDA RIVADAVIA.