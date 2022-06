P U B L I C







José Abel Perdomo Debemos reconocer y agradecer que el "libertario" Javier Milei no tenga pelos en la lengua lo que nos permite conocer cada día más cuál es su verdadero proyecto de país en el hipotético caso de que llegue a la presidencia. Habitué de los medios hegemónicos de comunicación da la impresión como dice Norberto Aroldi en su tango Pa´ que sepan cómo soy: "El que liga y se embalurda se deschava sin pensar", seguramente por su desbocado vedetismo. Hace algunos días en un debate televisivo con Juan Grabois moderado por Jorge Fontevecchia defendió la libertad de morirse de hambre cuando no acepte la sobreexplotación por parte del "mercado" En dicho debate Grabois planteó que "si tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas o diez horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad" a lo que Milei le respondió que "podés elegir morirte de hambre y morirte". Hasta Fontevecchia con estupor atinó a preguntarle "¿vos sinceramente defendés el derecho a morirse de hambre?". Como dijo en 1983 el entonces presidente Raúl Ricardo Alfonsín: "Es la libertad de morirse de hambre, la libertad del zorro libre, en el gallinero libre, para comerse con absoluta libertad las gallinas libres." En su habitual peregrinar por los programas amigos, tanto de televisión como de radio, el economista y diputado nacional de La Libertad Avanza dijo este jueves en un programa radial que la venta de órganos "es un mercado más" y como es habitual en él agregó "¿por qué todo tiene que estar regulado por el Estado?". En su enceguecida cruzada a favor de los ricos lo que Milei propone no es otra cosa que facilitarles los trasplantes a quienes tienen el dinero suficiente y que en tiempos de crisis como ahora consigue órganos a buen precio de aquellos que deciden venderlos para cubrir una necesidad más acuciante. Tratando de justificarse manifestó en una entrevista en el programa "Lanata sin filtro", en Radio Mitre. "Mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? ¿Acaso el Estado no dispone de mi cuerpo, cuando en realidad me roba más del 50% de lo que yo genero?, sin aclarar de donde surge esa afirmación del robo gubernamental y ese porcentaje. Tampoco aclaró si en realidad se refiere a su situación personal. Lo cierto es que muchas de las libertades que estos libertarios que hoy parece que están de moda dicen defender son para la mayoría de la población absolutamente abstractas porque para poder gozar de ellas se necesita tener una cierta cantidad de dinero impensada para todos aquellos que a duras penas pueden llegar a fin de mes. ¿Alguien puede creer que los ingresos de la mayoría de los trabajadores y cuentapropistas les permiten hacer uso de su libertad de viajar a Europa o comprarse un auto importado de alta gama entre otras tantas cosas? Evidentemente pretenden un país con una explotación laboral espantosa y muchos tratando de vender parte de su cuerpo para poder comer. De verdad es triste que esta propuesta consiga votos. Recordemos aquella frase pronunciada en 1793 por Madam Roland antes de ser aguillotinada: "¡Oh, Libertad!, ¡cuántos crímenes se cometen en tu nombre!". Este martes 7 celebraremos un nuevo día del periodista argentino. Tengamos presente que no hay democracia informativa sin democracia económica. Feliz día para todes los periodistas que tratan de cumplir su tarea con inclaudicable honestidad intelectual.