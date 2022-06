Opiniones Ciudadanas:

¿Gastos de bacheo y pavimentación de calles por tránsito de transportes de pasajeros y cargas?... Y algo más.

Cada tanto vemos en medios de difusión avisos sobre cortes de calle por arreglos de roturas de pavimento en las arterias que pasan los vehículos de transporte público de pasajeros, incluso si nos ponemos a averiguar, los lugares son metódicos y repetitivos en la mayoría de las zonas de circulación obligatorias. Esto implica, reprogramación de las calles de circulación, con el consabido problema a los usuarios, y un importante costo económico, que no está bien claro a mi entender quien lo paga, dado que es una obra pública y lo único que dicen los carteles, son "monto de obra; plazo de ejecución y empresa contratista". La que contrata y fiscaliza la ejecución es la Municipalidad de Campana. Pregunta: ¿"Los fondos utilizados son parte de las Tasas de participación en los gastos de mantenimientos de espacios públicos y vías de comunicación dentro del Partido de Campana y por ende afectan directamente las Tasas Municipales que abonan los contribuyentes de nuestra ciudad exclusivamente?" ¿O me equivoco? Hay algo que no me cierra. ¿Los vehículos de transporte de pasajeros, son lo que se llamarían "interurbanos y locales", por lo tanto lo usufructan habitantes de Campana, Zárate, Escobar, Luján, Exaltación de la Cruz, etc., etc.? Vale hacer una salvedad, que vehículos de transporte de pasajeros de uso privado, por su peso, tamaño y recorrido, es probable que no cumplan con los debidos máximos permitidos, y que tampoco cumplan con usar las calles habilitadas al respecto para su recorrido.

Nos quejamos cuando tenemos onerosos aumentos en las tasas que se afectan, pero: ¿qué hacemos para hacer saber nuestra disconformidad a los responsables de la administración de nuestro presupuesto?

Volvemos a decir que en nuestro régimen de gobierno "el pueblo soberano solo gobierna por medio de sus representantes". En nuestro caso, el HCD es superlativamente mayoritario, pero ello no significa que no deben cuidar los aumentos de aportes de los contribuyentes cuando pueden ser considerablemente excesivos. ¿Y los mayores contribuyentes? Si, ya sé que se ponen a dedo. Pero no debería ser así. ¿No sería interesante que ahora que se está tratando la modificación del sistema eleccionario se modifique también la designación de los "mayores Contribuyentes" para que sean electos por el pueblo al que pertenecen y no por los funcionarios que gobiernan?

Ya sé que el que escribe esta columna es solamente un simple ciudadano residente en Campana durante toda su vida pero nadie puede negar que tengo voz y voto para expresar lo que creo, como todos ustedes campanenses que no son funcionarios, sino que creyeron y votaron según su buen saber y entender. Estamos en momentos en los cuales no podemos dejar de interesarnos en lo que sucede en nuestra sociedad. Es la obligación de todos, buscar lo mejor para nuestro gobierno. No por nosotros, sino en ofrenda por los que lucharon desde la creación de Campana, y por nuestros descendientes, hoy muchos "no natos" que necesitan un futuro promisorio y en el cual todos sean iguales, con igualdad de derechos y de obligaciones.-