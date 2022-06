P U B L I C



IMPORTACIONES El Gobierno busca garantizar el abastecimiento de gas para los próximos meses, por lo que a través de la empresa estatal Enarsa, oficializó una nueva licitación para importar otros 13 cargamentos de Gas Natural Licuado (GNL), que llegarán al país en julio y en mayor parte en agosto. Por otro lado, Cammesa licitó para julio la importación de cinco cargamentos de gasoil de 50.000 metros cúbicos (m3) cada uno, para reforzar la provisión de gasoil para el parque de centrales termoeléctricas. FALLECIÓ EL NOBA El Noba, artista urbano de cumbia, falleció a sus 25 años por un accidente de moto en el cual no llevaba casco. Esto generó que termine varios días internado, luchando por su vida en terapia intensiva. Hasta hoy, viernes 3 de junio, que se confirmó la noticia de su fallecimiento. "Desde la dirección del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner se informa: luego de realizar las evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento de Lautaro Coronel, quién permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos de nuestra institución", habían asegurado desde el hospital. DIA DE FURIA Roberto García Moritán, legislador porteño por Republicanos Unidos, protagonizó un fuerte cruce junto a sus pares del Frente de Todos en una nueva sesión en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. "Los que somos gente de bien no le tenemos miedo al esfuerzo, a ponernos a prueba, a competir. A ustedes tampoco le tenemos más miedo. Hay un montón de gente que no les tiene más miedo", comenzó el marido de Pampita. En el transcurso de su descargo, el dirigente opositor elevó el tono y sentenció: "Vamos a salir nosotros también porque el pueblo es nuestro, no es de ustedes", explicó mientras le cortaban el sonido a su micrófono. Instantes después se cruzó con otros legisladores del oficialismo y les gritó: "¿Yo soy una vergüenza? Vergüenza te tiene que dar a vos que perteneces a una fuerza que dejó patas para arriba a la Argentina. Ñoquis, inútiles", tiró en el momento de más tensión. INFLACIÓN Las expectativas de inflación, un dato clave para el éxito de cualquier plan antiflacionario, se dispararon en mayo y ponen en jaque la política económica. Analistas privados estimaron que la variación de precios de 2022 se ubicará en torno a 72%, 7,5 puntos más que la evaluación hecha un mes atrás.El resultado corresponde al promedio de los informes que participaron del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central. Pero el otro dato preocupante es que las 10 consultoras que mejores pronósticos realizaron, proyectaron que la inflación llegará a 75%. Según el REM, los analistas apuntaron que la suba de precios de mayo fue de 5,2% y calculan que se ubicará en 5% en junio. Estos valores muestran una desaceleración respecto del 6,7% de marzo y 6% de abril, pero aún lejos de parámetros razonables. Según trascendió, el ministro de Economía, Martín Guzmán, estimó que la inflación se encauzará en el último cuatrimestre del año. TURISMO Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes, presentó junto a Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, la nueva estrategia de invierno 2022 en el que habrá tres ejes para incentivar la llegada del turismo al país. En este sentido indicaron que los pilares fundamentales de esta propuesta son: conectividad - promoción internacional con el que se contará con diversas acciones de prensa - promoción nacional en donde más de 300 mil personas podrán viajar con la nueva edición del PreViaje.