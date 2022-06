Según Financial Times, Vaca Muerta podría reemplazar el gas ruso

El diario británico indicó que Argentina es un potencial candidato para competir dentro del mercado del Gas Natural Licuado (GNL) internacional. Según un artículo publicado por el Financial Times, Argentina podría convertirse en competidor del mercado internacional de Gas Natural Licuado (GNL) con el yacimiento de Vaca Muerta. Las prohibiciones de compra de energía rusa en Europa pone a Argentina en esta situación. La nota destaca que "Argentina podría ser un rival de Qatar y Australia" dentro del mercado de GNL "en un momento en que la demanda está creciendo". Así mismo, detalló que petroleras como Shell y Petronas podrían beneficiarse si Argentina se convierte en exportador de energía. Además, hicieron referencia a los dichos del presidente Alberto Fernández sobre que Vaca Muerta es "una reserva de lo que el mundo necesita en este momento" y criticaron las medidas que toma el gobierno respecto al yacimiento petrolífero. El autor del escrito, Michael Scott, remarcó que las decisiones de los gobiernos argentinos son la causa por la que no se aprovecha la atractiva geológica de Vaca Muerta. "No tuvieron políticas oficiales lo suficientemente atractivas para atraer las decenas de miles de millones de dólares de inversión necesarios", detalló el periodista. Según datos del gobierno, en el artículo se explica que Argentina utiliza el 50% de la capacidad del yacimiento y sólo el 10% está siendo explotado para la comercialización. Scott observa que si el país expandiera su trabajo podría generar más de 30.000 millones de dólares por año gracias a las exportaciones. Por otro lado, remarcó que el control de cambios y el cepo al dólar "no permitieron la repatriación de las ganancias". Estas medidas fueron una barrera para las inversiones y se convirtió en una gran dificultad para garantizar el buen funcionamiento del yacimiento y la activación internacional del mismo. "Mientras la salida de Rusia genera un replanteo del mapa energético global, el gobierno argentino necesita moverse rápidamente si quiere que las compañías de Vaca Muerta sean recompensadas con un caballo salvaje en lugar de una vaca letárgica", opinó Scott. Por otro lado destacó al gasoducto Néstor Kirchner, que conectará a Vaca Muerta en principio con Buenos Aires y posteriormente con el resto del país, como una de las posibles medidas que favorecerían y solucionarían las problemáticas en torno a la explotación del yacimiento. También se refirió a la búsqueda de YPF para la construcción de una planta de licuefacción como otra solución.