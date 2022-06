Cambiar trabajo por comida y hospedaje para recorrer el mundo

Muchos jóvenes han aprendido a adaptarse a vivir una vida sin tantas pretensiones, mucho menos atada a las exigencias del trabajo formal y deciden recorrer el mundo haciendo Worldpackers y trabajo online. Worldpackers es una plataforma que conecta voluntarios con determinadas habilidades con anfitriones buscando ayuda en esas áreas. El método detrás de esto es el intercambio de trabajo, donde los voluntarios intercambian mano de obra por hospedaje y comida. Básicamente pagas una cuota anual de $ 49 USD que te da acceso a todas las oportunidades ofrecidas por anfitriones en todo el mundo durante un año entero! Para que te des una idea, $ 50 USD es MUCHO menos que lo que gastarías en una sola estadía con desayuno en la mayoría de los países. Existen numerosas opciones disponibles cuando se trata de programas de voluntariado: Trabajar en escuelas, trabajar en proyectos ecológicos, trabajar en la administración de hostels y principalmente, trabajar en Proyectos Artísticos. Sin embargo para vuelos, visas, salidas con amigos, entradas de puntos turísticos, etc. se necesita dinero. Para esto han encontrado diferentes trabajos online de formato Freelancer. "Escribo contenido para empresas en todo el mundo. Cada proyecto puede llevar cerca de 3 horas para ser producido y me dará unos $ 50 USD", explica Ayla que es oriunda de Australia y hace tres años que recorrer el mundo en esta modalidad. "Combinar el trabajo remoto con las comodidades de Worldpackers me permite economizar dinero mientras viajo. Parece una locura, no? Yo nunca imaginé esa posibilidad hasta hace algunos años atrás" explica con una sonrisa dibujada en su rostro. Quizás algunos se lo planteen hacerlo por un tiempo, otros sueñen con una filosofía de vida permanente. Lo cierto que muchos jóvenes ya están recorriendo esta experiencia de vivir sin prisa y disfrutar del mundo.