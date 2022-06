El camino, el destino, la distancia, el camino espiritual, el comercio, el caminante

Animal de poder: gato montes. Piedra: cuarzo blanco. Metal: la plata. Rige la planta de los pies. Esta energía es la que nos lleva a un punto o a un objetivo preciso. El camino que nos conduce hacia nuestra meta y destino. Es el día del desarrollo de la vida, es la fuerza, la potencia y la energía de la realización. Es la acción para el inicio de un viaje, de un trabajo. Disfrutar el camino, no solo querer llegar al destino . La vida es el camino que nos lleva a nuestro destino final , aprender a disfrutar del trayecto. El 11 nos aporta la madurez necesaria para poder encontrar ese camino, para poder ser guia de otros tambien, hoy podemos ser autoridad en la materia, y enseñar a otros por donde ir pero ojo con irse del centro y ser autoritarios y querer imponer el camino por la fuerza. Esta energía habla también de libertad de elección y libre albedrío. Estar desde un espacio de elección, hacer las cosas desde la posibilidad de elegir, no siempre desde el deber ser, desde la obligación , lo que corresponde, lo "que hay que hacer". Elegir, discernir, son cosas que nos deja de bueno esta energía.si no estamos en eje, es un día propenso para generar dudas, o tener dudas, de incertidumbre y que las cosas no salgan como esperábamos, que se presenten obstáculos. Respira hondo y disfruta de este hermoso camino de elección, sepamos que cuando no estamos eligiendo algo es una forma de elegir, hagamoslo en forma consciente y disfrutemos de nuestras decisiones.







