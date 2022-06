Estaba mirando en la tele un documental sobre el dragón de Komodo, mientras esperaba que el dragón enseñe alguna gracia, que eructe un poquito de fuego o que haga algo interesante, vino la publicidad y pude darme cuenta de la hipnosis a la que me estaba llevando el relator del documental. Recordé que mi viejo, hombre de campo, miraba los documentales sin volumen para que no lo chamuye el comentarista del documental, y es cierto, la naturaleza está así, salvaje, sin relator y cada uno hace su interpretación como el creador del documental hizo la suya. Mientras meditaba de que, si era mejor o no continuar viendo el documental sin volumen, escucho un ruido fuerte que venía desde la calle, después se escucharon unas voces con tono alto, me asomé a la ventana, corrí mínimamente la cortina, nada, estaban bajando unas cosas de una camioneta. Me quedé un ratito más, quería saber qué era lo que faltaba por descargar y en esa posición de espera me acordé de la mujer que vivía enfrente de la casa de la nona. Era una mujer muy mayor, con anteojos gruesos, corría la cortina y nos miraba desde su ventana, nunca nos habló, pero su mirar siempre nos incomodó ¿No tiene otra cosa que hacer que mirar? Nos decíamos entre nosotros en voz baja. Volví al asunto del dragón y subí el volumen, aunque tengo que reconocer que era más entretenido mirar como bajaban las cosas de la camioneta. En ese momento entendí a la mujer mayor que nos miraba, porque cuando uno se acerca a la ventana, es difícil salir de ahí. Está la Zooterapia, la Musicoterapia, también debería existir la terapia de mirar por la ventana, con la cortina mínimamente corrida.