Miguel Montero,"El negro de oro"

Por Raúl Berra

Nombre: Miguel Montero · Cantor y compositor (9 de Julio de 1922- 29 de Agosto de 1975) · Lugar de nacimiento: San Miguel de Tucumán, Argentina. Montero integra la camada de cantores solistas que se lanzaron con éxito a partir de las década del 50 y del 60, junto a Jorge Vidal, Edmundo Rivero, Alberto Morán, Alberto Marino y Floreal Ruiz, entre otros. Su particular estilo, potente y dramático, un poquito "llorón", pero muy afinado, lo convirtieron en una de las voces más populares de su época. Nació en la ciudad de San Miguel de Tucumán (norte de Argentina) el día de la Independencia. En 1924 la familia se traslada a la ciudad de Córdoba, para luego radicarse definitivamente en Buenos Aires, en el barrio de Saavedra. Era el año 1938 y Miguel Montero, con el seudónimo Alberto Luna (su apellido materno) que al poco tiempo dejó de usar, debutó en Radio Del Pueblo acompañado por las guitarras de los hermanos Legarreta y José Di Napoli. Por el barrio ya andaba de serenatas y en cuanto lugar lo dejaban cantar. Su debut en el barrio fue en el Club All Boys en 1936. En 1940 tuvo una actuación en el Club Saavedra, que aún está en la calle Pinto a la vuelta de All Boys, donde se realizaba un festival benéfico. En el programa figuraban Lopecito, que era un recitador, el actor Pepito Petray (tío abuelo del cantor Héctor Petray) y el cantor uruguayo Carlos Roldán, quien aún no había debutado con Fresedo ni con Canaro. Miguel cantó con las guitarras acompañantes de Roldán, Carnaval de mi barrio y el vals La ofrenda del trovero. Al finalizar, Carlitos Roldán lo felicitó efusivamente, augurándole un gran porvenir en el tango... Y no se equivocó. El Negro de Oro, como lo bautizara Roberto Cassinelli, fue cantor de las típicas del barrio: la de Eliseo Minotti y la de Miguel Brunetti. En los albores del 40 pasa a la orquesta de Pedro Maffia, ya como cantor profesional. En el 42 actúa en Radio El Mundo y en 1943, al regresar de los Estados Unidos Juan Carlos Cobián, lo elige como su cantor y actúa con él. Dedicado a su profesión de pintor y decorador, que realizaba con su padre y hermanos, abandona el canto por unos años. En 1949 Juan Carlos Howard, pianista de la orquesta de Francisco Lomuto, que actuaba por su cuenta cuando se lo permitía el director, lo contrata como cantor y luego se lo presenta a Lomuto y éste lo integra a su formación en reemplazo de Carlos Galarce. Debuta junto al otro cantor de la orquesta, Alberto Rivera, en radio Belgrano y graba su primer disco en la Victor: Muñequita, tema del propio Lomuto y letra de Adolfo Herschel, al que siguen cinco registros más. Su actuación con esta orquesta duró hasta la muerte de Lomuto, ocurrida el 23 de diciembre de 1950. Entonces, ingresa a la orquesta de Roberto Dimas y después a la de Carlos Demaría, con quien graba en el sello Pampa un solo tema: Esta noche me emborracho. En 1953 es vocalista de Mario Demarco, para actuar en Radio Splendid, y éste lo recomendó a don Osvaldo Pugliese, quien lo contrató e intentó cambiarle el nombre. El cantor se opuso a dejar de usar su apellido, en homenaje a su padre, recientemente fallecido. Debuta con Pugliese, el 16 de julio de 1954 en el Club Huracán y, por rara coincidencia, el último baile con Pugliese lo realizó también en Huracán, el 6 de agosto de 1959. El tango A la luz del candil es su primera grabación con Pugliese, el 14 de julio de 1954, con quien totaliza 16 registros como solista y cuatro en dúo con Jorge Maciel. Su última grabación con el maestro fue el tango Dicha pasada, el 19 de noviembre de 1958. Sin duda, su mayor creación con don Osvaldo fue el tango de Eduardo Marvezzi Antiguo reloj de cobre, que se convertiría en su caballito de batalla. Por esta grabación el sello Odeon le entregó a Sara, su viuda, un disco de oro por haber vendido más de 35.000 ejemplares. Su debut como solista fue en Radio Splendid, con su propia orquesta dirigida por el bandoneonista José Libertella, a quien sucedieron en la batuta: Eduardo Cortti, Aquiles Roggero, Oscar Castagniaro, Armando Cupo, Juan José Paz y Ángel Domínguez. Grabó también, en colaboración especial, dos temas con la orquesta de Miguel Caló (1966) y otros dos con la de Mariano Mores (1961 y 1969). En 1971 grabó dos discos de larga duración con acompañamiento de guitarras y, en 1973, un larga duración titulado Los cosos de Buenos Aires, que contenía 12 temas, con la orquesta de Horacio Salgán. Finalmente, acompañado por la orquesta de Pascual Mamone, graba para el sello Odeon 12 versiones en 1974. Miguel Montero realizó giras por casi todas las provincias argentinas y por el exterior. En 1963, Centroamérica, en 1966, Venezuela, en 1968, Chile y en 1971 Estados Unidos. Fue compositor de los tangos Pa´ la muchachada que grabara con Pugliese, La noche tiene ojos negros, Celos por quererte con Ángel Domínguez, Carbonilla con José Libertella y Aldo Queirolo, Qué diablos pasa con letra de Julio Fontana y la milonga No te hagás el pituquito, con Reinaldo Yiso. Miguel Montero falleció de un infarto el 29 de agosto de 1975 a las nueve, mientras desayunaba en la cama. Había regresado el día anterior de Tucumán, su provincia natal, y al día siguiente tenía que actuar en el Club Atlanta... No pudo ser. El Negro de Oro permanece en el recuerdo de todos los tangueros con su grandiosa figura de cantor excepcional. Datos extraídos de Todo Tango.

