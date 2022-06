Síndrome del intestino irritable y la enfermedad intestinal inflamatoria

El síndrome de intestino irritable, con frecuencia se refiere erróneamente como "colitis" y "colitis mucosa". Pero, el sufijo "itis" en el nombre de una afección médica indica inflamación, que no es una característica del SII. Más que inflamar el colon, el SII sensibiliza los nervios responsables de las contracciones (llamadas peristaltismo) que impulsan el alimento parcialmente digerido a través del órgano. Como resultado, el interior de la pared muscular reacciona de manera exagerada a estímulos suaves como los productos lácteos y el estrés emocional y produce un espasmo. El síndrome de intestino irritable produce dolores de tipo cólico y episodios de diarrea o estreñimiento. Los trastornos más graves, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, son dos formas de la enfermedad intestinal inflamatoria, EII. (IBD, por sus siglas en inglés). La EII daña el tejido del intestino delgado y del intestino grueso, respectivamente, mediante el proceso de inflamación. Como respuesta del cuerpo a una lesión, la inflamación se caracteriza por glóbulos blancos transportados por la sangre que combaten infecciones y se desplazan rápidamente al sitio de la lesión. Su presencia explica la hinchazón dolorosa, el calor y el enrojecimiento asociados con una reacción inflamatoria. Entre los niños, la enfermedad de Crohn es dos veces más frecuente que la colitis ulcerosa. Mientras que la colitis ulcerosa sólo afecta el revestimiento interior del intestino y se limita a una sola sección; "la enfermedad de Crohn puede penetrar la pared intestinal completamente y tiende a producirse en más de una sección", explica el Dr. Alan Lake, pediatra y gastroenterólogo pediátrico en de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. Sin embargo, en la colitis ulcerosa se forman úlceras en los lugares donde la inflamación destruyó el tejido. Las llagas abiertas supuran sangre, moco y pus. Todavía no se ha descubierto la causa de la enfermedad intestinal inflamatoria, aunque hay muchas teorías. Una es el factor hereditario: del 15 al 30 por ciento de las personas que padecen la EII tienen un familiar con alguno de estos trastornos. Puede ver que muchos de los síntomas se superpongan, por lo que el diagnóstico a veces resulta difícil. En general, dice el Dr. Lake, "el paciente con colitis ulcerosa tiene más deposiciones con sangre y el paciente con enfermedad de Crohn siente más dolor". Continúa diciendo que, mientras que la colitis ulcerosa se suele detectar rápidamente, "con la enfermedad de Crohn, pueden pasar muchos meses entre la aparición de los síntomas y el momento del diagnóstico". Los síntomas no sólo son sutiles, sino que pueden minimizarse al comer menos. Así que puede ser difícil para los padres darse cuenta cuál es el problema. "Con frecuencia, se diagnostica a los niños porque tienen una inflamación en algún lugar, como los ojos, la boca y el recto. Si su hijo tiene irritación o inflamación en el recto, nunca dé por sentado que se trata de hemorroides, que es algo sin precedentes en los niños", aconseja. "La preocupación debería ser que tenga la enfermedad de Crohn".