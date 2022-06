Igualaron 1-1 en el partido inaugural del certamen. Hoy se destacan los encuentros San Lorenzo vs Independiente y Racing Club vs Huracán. Anoche se puso en marcha el Campeonato 2022 de la Liga Profesional de Fútbol: en el estadio Ciudad de Lanús, Barracas Central igualó 1-1 como local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. En un juego con varias polémicas, Iván Tapia abrió el marcador de penal a los 13 minutos para el Guapo. En tanto, el uruguayo Renzo López niveló las acciones a los 32 minutos del segundo tiempo para el Ferroviario. Esta primera fecha continuará este sábado con seis partidos, entre los que se destacan los duelos entre San Lorenzo e Independiente (14.00 horas en el Nuevo Gasómetro) y Racing Club vs Huracán (21.30 en Avellaneda). Además, hoy también jugarán: Atlético Tucumán vs Colón (12.00), Banfield vs Newells (16.30), Patronato vs Vélez (19.00) y Platense vs Godoy Cruz (19.00). Para mañana domingo quedaron pautados cinco cotejos, que incluyen las presentaciones de Boca y River en el certamen. La jornada arrancará con Unión vs Tigre (13.00) y Talleres vs Sarmiento (13.00) y sigue luego con el clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia (17.00), el duelo Boca Juniors vs Arsenal (19.30) y el cruce entre Defensa y Justicia vs River Plate (21.30). Finalmente, el lunes se cerrará la programación con Rosario Central vs Lanús (19.00) y Argentinos Juniors vs Aldosivi (21.30). Este Campeonato 2022 se juega todos contra todos a una sola rueda (son 27 fechas) y, además de un campeón, definirá dos descensos a la Primera Nacional de acuerdo a la tabla de Promedios. Hoy, los dos equipos que estarían bajando son Godoy Cruz y Patronato, pero Aldosivi, Central Córdoba, Arsenal, Sarmiento, Atlético Tucumán y Platense no cuenta con gran margen de maniobra en este sentido.

EL GUAPO Y EL FERROVIARIO SE MIDIERON EN EL ESTADIO CIUDAD DE LANÚS.