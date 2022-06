Podría haber hasta diez cambios. Messi sería el único que continuaría como titular. La Selección argentina se prepara para enfrentar a Estonia este domingo, partido en el cual el entrenador Lionel Scaloni haría varios cambios en relación a los once que comenzaron jugando frente a Italia en la victoria por 3 a 0 en la Finalissima. El encuentro será a partir de las 15.00 (hora argentina) en el estadio El Sadar de Osasuna. El técnico le daría la posibilidad a algunos futbolistas que no vienen teniendo muchos minutos y que buscan ganarse un lugar en la lista definitiva para el Mundial de Qatar 2022. De hecho, algunos jugadores ya fueron licenciados, como Emiliano "Dibu" Martínez, quien arrastra una molestia en su rodilla derecha y comenzará próximamente trabajos de recuperación. Tampoco sigue en Bilbao el delantero Ángel Correa, quien viajó a Madrid para someterse a una pequeña intervención quirúrgica producto de que se le desacomodó una prótesis que le habían puesto en la operación de corazón que tuvo en 2014. En cambio, todo indica que Lionel Messi se mantendrá en el once inicial y que, incluso, sea el único que repita en ese sentido respecto al partido frente a Italia.