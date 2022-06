Por Campeonato de Inferiores de la FMV, los Varones reciben a Ferro, mientras las Damas visitan a San Fernando. El pasado fin de semana, las categorías formativas del Club Ciudad de Campana volvieron a tener acción en el Campeonato Oficial de Divisiones Inferiores que organiza la Federación Metropolitana de Vóley (FMV): por la 9ª fecha, los Caballeros visitaron a River Plate, mientras las Damas, por el Nivel C, recibieron a AFALP. En Núñez, los resultados de los chicos Tricolores fueron los siguientes: Sub 12: River Plate 2 – Ciudad de Campana 3. Sub 13: River Plate 2 – Ciudad de Campana 3. Sub 14: River Plate 3 – Ciudad de Campana 0. Sub 16: River Plate 3 – Ciudad de Campana 0. Sub 18: partido reprogramado. Sub 21: River Plate 3 – Ciudad de Campana 0. En tanto, en Chiclana 209, las chicas registraron los siguientes marcadores: Sub 13: Ciudad de Campana 3 – AFALP 2. Sub 14: Ciudad de Campana 1 – AFALP 3. Sub 16: Ciudad de Campana 3 – AFALP 1. Sub 18: Ciudad de Campana 3 – AFALP 2. Sub 21: Ciudad de Campana 0 – AFALP 3. Este sábado, en la continuidad del certamen, los Caballeros recibirán a Ferro Carril Oeste (la tira comenzará a las 9.30 en el gimnasio del CCC), mientras las Damas visitarán al Club San Fernando (los partidos inician a las 10.00).

