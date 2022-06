El Portuario se impuso 2-1 con goles de Gerardo Riva y Diego Barrios y ahora suma 22 puntos, apenas uno menos que Deportivo Morón. El próximo martes se medirá frente a Deportivo Español. Por la décima fecha de la División A del Torneo Oficial Senior que organiza la Asociación Mutual Casa del Futbolista y es avalado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo venció 2-1 a Chacarita con goles de Gerardo Riva y Diego Barrios. De esta manera, el equipo dirigido por Esteban Mazzeo y Sandro Sileoni logró su séptimo éxito en el campeonato dado que anteriormente había vencido a Juventud Unida, Náutico Hacoaj, Estudiantes de Buenos Aires, Deportivo Merlo, Comunicaciones y Liniers. Además, también suma un empate (UAI Urquiza) y dos derrotas (ante Platense y Deportivo Morón). Por ello, acumula 2 unidades en diez presentaciones y se encuentra en la segunda posición de la tabla con 22 unidades. El líder es Deportivo Morón, con 23; mientras Deportivo Merlo se ubica tercero con 20; y Platense está cuarto con 18. Ante Chacarita, la formación inicial Portuaria fue la siguiente: Pablo Menón; Nicolás Gásperi, Roberto Sosa, Nicolás Vasile, Luis Millán; Daniel Bellizi, Cristian Rodríguez, Gerardo Riva, Carlos Barrios; Federico Díaz y Orlando Sosa. En tanto, como relevos estuvieron Daniel Doello, Diego Barrios, Martín Varela, Federico Gásperi, Nicolás Conforti, Diego Cardozo y Nicolás González. El próximo compromiso de los Seniors del Auriazul será este martes 7 de junio a las 21.00 horas, cuando enfrenten a Deportivo Español por la 11ª y antepenúltima fecha de la primera rueda de la División A.

LA FORMACIÓN PORTUARIA EN EL DUELO CONTRA CHACARITA.





SANDRO SILEONI Y ESTEBAN MAZZEO, LOS ENTRENADORES DEL EQUIPO SENIOR DE PUERTO NUEVO. PRIMERA C: ARRANCÓ LA 18ª La 18ª y anteúltima fecha del Torneo Apertura de la Primera C comenzó ayer: Deportivo Español empató 1-1 como local frente a Central Córdoba de Rosario. De esta manera, el Gallego cerró su participación en el certamen con 27 puntos (está 5º actualmente), dado que en la última jornada quedará libre. Por su parte, el Charrúa llegó a 19 y se ubicó en la 14ª posición. Hoy continuará la programación de esta fecha en la que Puerto Nuevo no verá acción, dado que queda libre. Este sábado se disputarán dos partidos: en Luján, Berazategui tendrá la oportunidad de volver a quedar como único líder en caso de llevarse los tres puntos de la ciudad de la Basílica; y también desde las 15.30 horas se medirán Claypole y Real Pilar. En tanto, mañana domingo jugarán: Laferrere vs Argentino de Merlo, Victoriano Arenas vs Lamadrid, Atlas vs San Martín (B), Liniers vs Leandro N. Alem, Excursionistas vs El Porvenir y Midland vs Sportivo Italiano. Midland y Excursionistas mandan con 30 puntos; Sportivo Italiano tiene 29; y después aparece el renacido Berazategui, con 28.