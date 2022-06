» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 05/jun/2022 de La Auténtica Defensa. La Colecta del Colegio Padre Aníbal superó los 4 mil kilos de alimentos







Después del paréntesis impuesto por la pandemia, ayer la institución junto a su comunidad educativa y su familia, volvió a realizar la ya tradicional Colecta Alimentaria en su 11va edición, con la cual cierra la Semana de San Aníbal, su Patrono. No era normal ver todo ese movimiento en el Colegio durante un día sábado. Hacia las diez de la mañana de ayer, el Gimnasio del Colegio Rogacionista Padre Aníbal María Di Francia recibía a sus alumnos, familias, docentes y ex alumnos que llegaban dispuestos a disfrutar de una jornada muy especial, marcada por la alegría, la caridad y la solidaridad. Es que después de un parate por el tiempo de pandemia, este sábado 4 de junio fue el día señalado para que la institución volviera a realizar la ya tradicional Colecta Alimentaria, con la cual cierra la Semana de San Aníbal, su Patrono. "Durante toda la semana, dentro del horario escolar, nuestros alumnos van viviendo distintos momentos y propuestas para celebrar a San Aníbal: representaciones sobre su vida, momentos de oración, la celebración de la misa, momentos lúdicos, entre otros, y hoy sábado cerramos esta Semana tan importante para nosotros, con este gesto misionero en el que todos los actores de nuestra Comunidad Educativa están invitados a ser los protagonistas", señala Florencia Ciappini, directora del Nivel Inicial. Por su parte Sergio Baigorri, uno de los papás organizadores, destaca la alegría que significa poder retomar esta propuesta que, en esta ocasión, "cuenta con más de cien familias y más de 300 personas de nuestra Comunidad Educativa que se inscribieron para participar en las diversas tareas". Dentro del gimnasio podía percibirse esa alegría a la que Sergio hace referencia. Las clásicas pecheras amarillas con las que se identifican los participantes inundaban el lugar, a la espera de las indicaciones generales, la oración inicial y la bendición con la cual la Colecta se inicia oficialmente. "Estoy muy feliz. Me acuerdo que vengo desde la primera colecta y pienso que este es mi último año en el Colegio, y la verdad que me llena de orgullo formar parte de esto" dice Ana, alumna de sexto año de secundaria. Por su parte, Lucía es una mamá del Jardín que participa por primera vez y que cuenta que "estaba muy expectante por este día y estoy contenta de que haya llegado para poder ayudar a tanta gente que lo necesita y además para hacerlo juntos todas las familias del Colegio. Me parece maravilloso". Cerca de las 10.30 hs. los chicos con sus familias salieron del Gimnasio hacia las distintas calles que les fueron asignadas para recorrer, visitando casa por casa, para invitar a los vecinos a sumarse a esta propuesta. Otras familias, se dirigieron a algunos supermercados de la ciudad, en los cuales también estaba la posibilidad de participar. Los autos, con los afiches de la Colecta y globos verdes y amarillos, acompañan a los chicos y era muy difícil que quien estuviera transitando la ciudad en ese horario, no se cruzara con algunos de ellos. El sol fue venciendo al frío y las ganas y el entusiasmo de los chicos también fueron fundamentales para llevar adelante la jornada. Sus rostros cuando regresaban con las donaciones recolectadas lo decían todo. "Fue muy fuerte, en un momento nos emocionamos mucho, porque dos abuelos que nos atendieron nos contaron algunas dificultades que tenían, y aun así nos quisieron ayudar", cuentan Ana y Martina. "Las personas nos recibieron muy bien, algunas no podían ayudar y uno lo entiende por la situación que estamos viviendo, pero nos sorprendió que la gran mayoría sí tenía preparado algo para colaborar", dice Florencia. Cuando las familias que estaban recorriendo las calles llegaban al Gimnasio, dejaban aquello que habían recolectado y otras familias y docentes se encargaban de ir separando y embalando todo en cajas que luego distribuían en distintos sectores del lugar para cada institución que recibirán las donaciones: el Hogar de Niños Ntra. Sra. de Lourdes, el Centro de Formación Profesional Ntra. Sra. de las Islas, Cáritas de San Cayetano, los establecimientos educativos de islas (Escuela N° 28 y Jardín de Infantes N° 905) y la Casa de Día Padre Aníbal. A las 14.00 hs cada una de estas instituciones ya había recibido los alimentos, que en total sumaban más de cuatro mil kilos. "La verdad que estamos sorprendidos. Sabemos que la situación no está fácil para nadie, pero una vez más la gente demuestra que a la hora de la solidaridad y la caridad, siempre hace un esfuerzo para poder sumar algún granito de arena", dice Leandro Simeone, papá de la institución. "No podemos dejar de agradecer una vez más a todos los vecinos que han colaborado y que gentilmente les abrieron la puerta a los chicos. Al mismo tiempo a los papás y los equipos directivos que organizaron todo esto y a las familias por haber participado con tantas ganas. Y a la Municipalidad de Campana y al Honorable Concejo Deliberante que, una vez más, han declarado a esta Colecta de Interés Municipal y de Interés Legislativo, respaldando también así esta iniciativa de nuestro Colegio", afirma el Padre Rodrigo. Después de más de cuatro horas de intenso trabajo, mucha alegría y gran emoción, el Gimnasio volvía a estar en silencio, ya sin la multitud de personas que se sumaron a esta Colecta y sin las innumerables cajas que ocupaban ese espacio. Pero el corazón de los chicos y los grandes que participaron ya no era el mismo: en cada uno de ellos hay una historia, una anécdota, un gesto que les quedará grabado para siempre de esta experiencia.

Más de 300 personas de la Comunidad Educativa y sus familias se inscribieron para participar en las diversas tareas. después de 4 horas de intensa labor se superó los 4 mil kg. de alimentos.





Las ganas y el entusiasmo de los chicos también fueron fundamentales para llevar adelante la jornada.





Directivos y docentes de la comunidad educativa fueron el eslabón importante de la organización de la 11º colecta alimentaria





Una jornada solidaria que muchos aprovecharon para compartirla en familia, con la alegría de la gran respuesta de los vecinos campanenses.



