En estado delicado

Un vecino de La Josefa ingresó al hospital con un fuerte golpe en la cabeza y en uno de sus hombros. Trasladado por una ambulancia del SAME, un vecino de La Josefa de alrededor de 50 años ingresó ayer por la tarde a Terapia Intensiva del hospital municipal con un fuerte golpe en la cabeza y en uno de sus hombros tras caer de su moto en la colectora Norte. Aparentemente, el siniestro tuvo lugar en las inmediaciones del acceso al hipermercado Carrefour cuando una mujer intentaba salir hacia la colectora manejando un Ford Fiesta , y el conductor de la Brava Nevada rozó parte de la carrocería.

El siniestro tuvo lugar ayer sobre una de las salidas del hipermercado Carrefour de la colectora Norte.

#Dato choque de moto y auto en Colectora Norte a metros del hipermercado Carrefour. El conductor de la moto Brava Nevada 110 fue trasladado por SAME al hospital San José. Presente móvil de Comando zona 4 pic.twitter.com/wueGgVG2ZO — Daniel Trila (@dantrila) June 4, 2022

