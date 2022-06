» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 05/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Importantes avances en la obra de ampliación de la Escuela Primaria de Las Praderas







Se construyen cinco aulas, baños, una sala para preceptoría y un espacio semicubierto de usos múltiples. El intendente Abella recorrió las instalaciones y destacó la importancia de este proyecto para la comunidad educativa. El intendente Sebastián Abella recorrió esta semana la obra de ampliación de la Escuela Primaria Nº 18 del barrio Las Praderas. El proyecto -que se estima que finalice a fin de año- consiste en la construcción de cinco aulas, baños, una sala para preceptoría y un espacio semicubierto para usos múltiples. El monto de la misma, de más de $48 millones- se solventa con fondos educativos provinciales. "Es muy satisfactorio ver como la obra avanza porque significa que dentro de algunos vamos a poder dar respuesta a esta comunidad educativa que creció mucho y necesita un espacio más grande", señaló el jefe comunal durante la recorrida que realizó junto a directivos del establecimiento educativo. Además, destacó que esta construcción es un ejemplo "de las gestiones que encara el Municipio para fortalecer la estructura del sistema educativo". También visitaron el establecimiento educativo la concejal de Juntos, Elisa Abella; la subsecretaria de Cultura y Educación, Nancy Bianchi; la presidenta del Consejo Escolar, Nelda García y la directora de Infraestructura Escolar, Gilda Bonatti.

MÁS OBRAS PARA EL BARRIO En los próximos meses también se iniciará en el barrio Las Praderas las obras de urbanización gestionadas por el Municipio ante Nación que permitirán un mejoramiento del sistema pluvial y la ampliación de la red de agua y asfalto. Al momento de la firma del convenio por parte del intendente Abella, se anunció que se ejecutará un segundo anillo de circulación con 17.300 metros cuadrados de carpeta asfáltica que serán colocadas en calles neurálgicas del barrio que aún son de tierra. El proyecto también implicará la optimización del escurrimiento del agua con la ejecución de cinco colectores troncales del sistema pluvial; la ampliación de la red de agua corriente en aquellos lugares que no hay, como así también la ampliación del caudal que se realizará con la colocación de una bomba de mayor potencia.

