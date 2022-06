Se miden desde las 18.10 en el estadio de Mitre y Puccini, con arbitraje de Rodrigo Rivero. El Violeta intentará recuperarse de la dolorosa derrota sufrida en Jáuregui ante un rival que está en levantada y también quiere escaparle a la zona baja.

Este domingo, el plantel de Villa Dálmine cerrará su preparación para recibir mañana a Temperley. El encuentro, correspondiente a la 18ª fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional, se disputará desde las 18.10 horas en el estadio de Mitre y Puccini, tendrá el arbitraje de Rodrigo Rivero y contará con televisación de TyC Sports.

Para el Violeta será la oportunidad de recuperarse de la derrota del pasado fin de semana en Jáuregui, donde perdió 3-1 ante Flandria después de jugar un flojísimo primer tiempo. "Estuvimos en una marcha menos que el rival", reconoció Braian Camisassa sobre esos 45 minutos en los que el Canario golpeó por triplicado gracias a la efectividad de Lautaro Gordillo.

Así, el gran desafío para Carlos Pereyra será recomponer la imagen del equipo y asemejarla mucho más a lo que fue el primer tiempo frente a Belgrano de Córdoba o los segundos tiempos que tuvo ante Almirante Brown y Gimnasia de Jujuy.

De hecho, contra el Lobo jujeño, el elenco campanense se sacó de encima una mochila muy grande, al cortar una racha de más de siete meses sin poder ganar en Campana. En ese encuentro brilló Lautaro Díaz, quien parece tener las horas contadas en la institución de nuestra ciudad (Independiente del Valle de Ecuador se sumó a los pretendientes en los últimos días).

Igualmente, el atacante se mantiene todavía en el plantel y sería titular mañana, en una formación que presenta algunas dudas en cuanto a nombres (Rafael Sangiovani podría ingresar desde el arranque) y lo táctico (¿volverá Jetín a la línea de cinco defensores?).

En ese sentido, los probables once de Villa Dálmine para mañana serían: Alan Sosa; Alberione o Sangiovani, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Diego Martínez; Laureano Tello, Braian Camisassa, Sangiovani o Nicolás Bertochi, Ezequiel D´Angelo; Lautaro Díaz y Federico Haberkorn.

Por su parte, Temperley llegará a Campana en medio de una levantada que le dio aire en la tabla de posiciones (está 28º con 17 puntos, tres más que el Violeta, que ocupa el 35º puesto). Después de una racha de siete juegos sin triunfos, el Gasolero venció a Güemes y Deportivo Riestra y en su última presentación consiguió un buen punto frente al líder Belgrano (1-1).

Así, bajo la conducción técnica de José María Bianco ("Chaucha" asumió en la fecha 13) empezó a reaccionar y a encontrar resultados positivos. Para enfrentar a Villa Dálmine no podrá contar con una de sus mejores figuras: el mediocampista ofensivo Agustín Aillone sumó su quinta tarjeta amarilla en el partido ante el Pirata.

En su reemplazo podrían ingresar Ezequiel Gallegos (de características similares) o Facundo Callejo (delantero). Aunque Bianco también podría contar con el volante Emmanuel García y el delantero Luis "Animal" López, dos de los tres refuerzos que ya oficializó el Celeste (el otro es el defensor Ezequiel Navarro).

En consecuencia, la probable alineación de Temperley para mañana sería: Matías Fidel Castro; Pablo Rosales, Ezequiel Rodríguez, Gastón Bojanich, Agustín Sosa; Agustín Toledo; Agustín Paz, Tobías Reinhart, Pedro Souto; Gallegos o Callejo y Franco Toloza.



EL VIOLETA BUSCARÁ SU SEGUNDA VICTORIA CONSECUTIVA COMO LOCAL.





EL HISTORIAL

Por Gustavo Belsué

ENCUENTRO Nº 24. En 23 partidos, Villa Dálmine ganó 6 veces, Temperley obtuvo 13 victorias y empataron en 4 ocasiones. El Violeta convirtió 26 goles, mientras el Gasolero anotó.

COMO LOCAL VILLA DALMINE. En 10 encuentros, el Violeta sumó 2 triunfos (12 goles) y Temperley consiguió 6 victorias (21 goles). Empataron 2 veces.

EL ULTIMO ENCUENTRO. El 31 de agosto de 2018, por la 2ª fecha del Campeonato 2018/19 de la Primera Nacional, Villa Dálmine se impuso 2-0 con goles de Mariano Miño e Ijiel Protti.

EL ULTIMO EN CAMPANA. El miércoles 14 de mayo de 2014, por la 40ª fecha de la Primera B Metropolitana, Temperley venció 2-1 a Villa Dálmine con tantos de Luis López y Gastón Corado (Raúl "Dudy" Pérez marcó para el Violeta).

APOSTILLAS: Como local, el Violeta acumula 5 derrotas consecutivas y no vence a Temperley desde el sábado 28 de julio de 1979, cuando lo derrotó 3-1 por la 22ª fecha de la Primera B. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente:

EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA ÚLTIMA VICTORIA LOCAL

VILLA DALMINE (3): César Robina; Nelson Córdoba, José Luis Schaer, Omar Santorelli, Luis Redondo; Mario Contte, Oscar Bautista Cassinerio, Juan Alberto Martínez; Narciso Facundo Gallardo, Francisco Ramón Portillo y Rubén Ángel Tamagni (Norberto Ottaviani). DT: Pedro Mansilla. SUPLENTES: Hugo Mario Cefo, Jorge Caballero, Aníbal Bordoli y Juan José Aguila.

TEMPERLEY (1): Antonio Mércuri; Oscar Aguilar, Eduardo Masotto, Osvaldo Miguel Carrica, Emilio Martínez; Manuel Pereyra, Antonio Del Ducca, Pedro Coronel; Miguel Ángel Candedo, Juan Carlos Verón y Augusto Sánchez (Ricardo Oscar Cáneva). D.T.: Domingo Capparelli - Manuel Frago. SUPLENTES: Omar Chamorro, Atilio Valdéz, Sergio Spataro y José María Martínez.

GOLES: PT 11m Martínez (VD). ST 11m Sánchez (T), 34m y 43m Ottaviani (VD). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Carlos Jorge González.

CONTINÚA LA 18ª FECHA

Después de la victoria de Independiente Rivadavia, 2-0 sobre Atlanta como visitante, del viernes por la noche, ayer se disputaron otros cinco encuentros correspondientes a la 18ª fecha: Chaco For Ever 2-2 Deportivo Maipú, San Martín (SJ) 2-1 Quilmes, Chacarita 1-1 Agropecuario, All Boys 3-1 Alvarado (MdP) y Estudiantes (BA) 1-2 Ferro Carril Oeste.

En tanto, hoy se jugarán otros ocho partidos: Guillermo Brown vs Instituto (11.00), Gimnasia de Mendoza vs Almagro (13.00), San Telmo vs Nueva Chicago (13.00), Brown de Adrogué vs Tristán Suárez (13.00), Atlético de Rafaela vs Sacachispas (18.00), Güemes vs Estudiantes de Río Cuarto (19.00), Santamarina vs Mitre (19.00) y Belgrano vs Deportivo Morón (19.30).

Mañana lunes será el turno de Villa Dálmine, que recibirá a Temperley desde las 18.10 horas. En esa jornada también se enfrentarán Deportivo Riestra vs Deportivo Madryn (15.30) y Defensores de Belgrano vs San Martín de Tucumán (21.10). La programación se cerrará el martes con Almirante Brown vs Flandria (18.10).