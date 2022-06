» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 05/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Incendio con daños totales en Otamendi







Se incendió una vivienda en Gil Gómez y Rippa. Vecinos agredieron a los Bomberos. Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron anoche al barrio Colinas de Otamendi, donde se incendiaba una vivienda sobre la calle Gil Gómez, esquina Rippa. Uno de los moradores presentaba una lesión en uno de sus brazos, y fue asistido en el lugar por un móvil del SAME, así como también una mujer recibió oxígeno. Mientras los servidores públicos realizaban su labor, hubo que pedir refuerzos policiales dado que fueron objeto de agresiones físicas a manos de desconocidos. Lamentablemente, los daños en la vivienda fueron totales.

Hubo que pedir refuerzos policiales para custodiar a los servidores públicos mientras combatían el fuego.

#Dato Incendio de vivienda anoche en Gil Gómez y Rippa, barrio Otamendi. Bomberos móviles 36, 41, 31 y Rescate 43. Luego tuvieron que llamar refuerzo de Policía porque agredieron a un Bombero. Solicitaron SAME por una mujer con asma y joven herido al sacar la garrafa pic.twitter.com/N8f2KBfAGg — Daniel Trila (@dantrila) June 5, 2022

