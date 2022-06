» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 05/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Sobre la dislexia y su abordaje

Por Cecilia Acciardi







Dentro de los TEA (Trastornos Específicos del Aprendizaje), la Dislexia es el más frecuente y en Argentina, desde el 2016, existe una ley que debe garantizar no solo el derecho a aprender, sino el abordaje integral e interdisciplinario de los sujetos que presentan Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA), así como también la formación profesional en su detección temprana, diagnóstico y tratamiento; su difusión y el acceso a las prestaciones. La dislexia es una alteración de base neurobiológica que afecta a los procesos cognitivos relacionados con el lenguaje, la lectura, la escritura y/o el cálculo matemático, con implicaciones significativas, leves, moderadas o graves en el ámbito escolar. La ley no solo garantiza la formación para detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento integral, sino que busca garantizar campañas de concientización y capacitación para los docentes, la adaptación curricular para la asistencia de los alumnos disléxicos o con otras dificultades de aprendizaje, de manera de brindar una cobertura integral en atención a las necesidades y requerimientos de cada caso en particular. Los alumnos disléxicos no diagnosticados sufren el fracaso escolar, con todas las consecuencias que esto conlleva: baja autoestima, depresión, aislamiento y, en el mediano o largo plazo, deserción escolar. Si sabemos que los niños disléxicos no tienen dificultades en su inteligencia y teniendo una ley que nos obliga a contemplar que a esta población se les debe garantizar el derecho al aprendizaje utilizando estrategias específicas, priorizando la oralidad, tanto en la enseñanza de contenidos como en las evaluaciones, no podemos seguir mirando para otro lado cuando sabemos que se presume que un 10% de los alumnos la padecen. Ya cuando solemos diagnosticarlos hemos perdido mucho tiempo y estos niños han padecido muchas frustraciones. Por todo esto es que, desde la Secretaria de Inclusión, Educación y Cultura del Municipio, en articulación con la Secretaria de Salud, decidimos generar un espacio de capacitación dentro de la charla con expertos organizada por Tenaris, el sábado próximo en la Escuela Técnica Roberto Rocca. Creemos desde esta gestión que hay gran vacío en la formación en general sobre la dislexia. Por eso tomamos la decisión de convocar a la Lic. Florencia Salvarezza, egresada de la Facultad de Lenguas, especializada en Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y generar una gran oportunidad de capacitación sobre los Trastornos Específicos de Aprendizaje.



Cecilia Acciardi / Secretaria de Salud Municipal

