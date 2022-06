» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 05/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Opinión:

Escasea (¿y escaseará?) el gas en Argentina

Por Mara Pedrazzoli











Mara Pedrazzoli

La falta de gasoil especialmente en el norte argentino afecta a la realización de actividades cotidianas como la cosecha de granos (que pese a estar concluyendo todavía se encuentra en niveles muy altos) y otros productos regionales; desde los productores y contratistas rurales hasta los transportistas se ven perjudicados. La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) publicó esta semana el "mapa de abastecimiento de gasoil" mostrando que ocho las provincias tienen muy bajo o nulo suministro en las estaciones de servicio. Entre ellas Tucumán. El jefe de gabinete, Juan Manzur, se reunió con empresarios del NOA y NEA y les aseguró que contamos con los dólares para aumentar importaciones. Se preveía escasez de gas para el invierno, y ese es un motivo que explica el faltante de gasoil: los industriales, distribuidores y productores acopiaron gasoil en los primeros meses del año anticipándose a futuros faltantes. Así los argumenta el especialista Roberto Bellato, que suma otras dos causas a la explicación. Por un lado el atraso del precio, que en comparación con otros países sigue siendo muy barato (de modo que exportamos el gasoil a países limítrofes), y por el otro los problemas logísticos en las provincias del norte puntualmente donde YPF es casi el único proveedor existente. Las cuatro principales empresas (importadoras) del mercado de gasoil son YPF, Raízen (Shell), Axion Energy y Puma. Las refinadoras exigen nuevos aumentos del precio del combustible en surtidor para poder afrontar costos de importación más altos: el precio de los futuros del gasoil o "diesel" en Estados Unidos escaló en mayo debido a la fuerte demanda internacional y la caída de los stocks globales. En lo que va del año las naftas aumentaron 30% en nuestro país (en tres oportunidades: principios de febrero, marzo y mayo). Ese aumento superó a la inflación que acumuló un 23% hasta fines de abril. Pero no logró compensar la suba de los precios internacionales, del 53% acumulada en el caso del diesel. El Banco Central compromete los dólares de las reservas para importar más GNL y otros insumos industriales que aspiraron el récord de divisas que ingresó el sector oleaginoso-ceralero en mayo (producto de las ventas de harina de soja, maíz y aceite de soja en ese orden de importancia). A través de Cammesa y Enarsa el gobierno concursó la compra de unos 26 buques de gas natural licuado que ingresarán en su mayoría en el mes de agosto. CFK cuestionó públicamente la línea verde que el Central otorgara a Techint para traer USD 200 millones en chapa desde Brasil para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Y el sábado la contienda culminó con acusaciones cruzadas dentro del propio gobierno que sin duda no contribuyen al avance de las obras. Recordemos que el pasado lunes sorpresiva-mente renunció principal funcionario a cargo del proyecto de construcción del gasoducto. Según un medio especializado eso se debió al malestar que provoca la demora en el llamado a licitación de parte de funcionarios -que responden a Cristina Kirchner- temerosos de eventuales consecuencias judiciales ante cualquier resolución que tomaran. Tras la renuncia, el Secretario de Energía, Darío Martínez, salió de inmediato a asegurar que en la semana se licitaría la obra civil y así se hizo el viernes. El gobierno apuesta a solucionar gran parte del problema de provisión de gas (y del faltante de divisas) para el invierno de 2023 mediante la activación del primer tramo del gasoducto de Vaca Muerta. Sobre el potencial exportador, el diario Financial Times aseguró que Argentina podría convertirse en un competidor dentro del mercado del GNL ante el vacío que dejó el embargo de Occidente a Rusia. En mayo Vaca Muerta batió un nuevo récord histórico de fracturas. Pero los avances reales aún generan dudas. Entrevistado por aquel medio, Miguel Galuccio sostuvo que es preciso "continuar invirtiendo en oleoductos e instalaciones de exportación y ser más competitivos".

Precio mayorista del diesel, USD/Litro en frecuencia semanal. Fuente: Departamento de Energía de los Estados Unidos



