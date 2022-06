» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 05/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

5 de Junio de 2022







ALIVIO EN DEBATE El proyecto de ley de Alivio fiscal para monotributistas y autónomos que impulsa el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, comenzará a ser tratado el próximo martes en el Congreso. Durante esa jornada la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados arrancará el tratamiento del proyecto de ley de Alivio Fiscal Para Pequeños Contribuyentes y Autónomos que motoriza el líder del Frente Renovador junto a legisladores oficialistas y opositores. La iniciativa, que es acompañada por los diputados Leandro Santoro y Mónica Litza (del FdT), Margarita Stolbizer (JxC) y Alejandro Topo Rodríguez (Identidad Bonaerense), alcanza con mejoras a 4,5 millones de monotributistas y 140 mil trabajadores autónomos de todo el país. La propuesta para monotributistas permite adelantar al 1 de julio el ajuste para los montos máximos de facturación, ya que se adelanta la aplicación del índice del 29,12%. De esta manera, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado, si su facturación creció en términos nominales por efecto de la alta inflación.



GASOIL BLUE La escasez de gasoil en casi todo el norte y centro del país pone en jaque a las zonas productivas. A pesar de las promesas del Gobierno en solucionar el conflicto a la brevedad, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales Buenos Aires-La Pampa (Carbap), Horacio Salaverri, advirtió que la falta del combustible va a afectar no sólo la cosecha, sino también la siembra" para la próxima temporada agrícola. "Hay ocho provincias en el Norte argentino que están muy complicadas, y también están Entre Ríos y Santa Fe. En Buenos Aires y La Pampa es un poco menor la virulencia de esta situación, pero estamos sumamente preocupados, porque esto era previsible", sostuvo el referente del sector agropecuario. En declaraciones a TN, Salaverri indicó que por la escasez de combustible se vive "una situación muy difícil" y alertó que "va a afectar no sólo la cosecha, sino también la siembra". GAS EN BARCO El Gobierno busca garantizar el abastecimiento de gas para los próximos meses, por lo que a través de la empresa estatal Enarsa, oficializó una nueva licitación para importar otros 13 cargamentos de Gas Natural Licuado (GNL), que llegarán al país en julio y en mayor parte en agosto. Enarsa concursó nueve cargamentos de GNL para la terminal regasificadora de Escobar, que como tope puede proyectar 10 barcos por mes, a raíz del calado del río Paraná. El mismo recibe cargas más pequeñas, de unos 2,1 millones de MMBTU (millones de BTU). Los cuatro barcos restantes, por su parte, desembarcarán en la terminal de Bahía Blanca, que puede recibir embarcaciones de mayor volumen (unos 3,1 millones de MMBTU). La empresa estatal, realizó hace dos semanas una licitación por la misma cantidad de cargamentos de GNL para julio. Los precios en aquella oportunidad rondaron los U$S 25. MULTITUDINARIO ADIÓS Una multitud se reunió en Florencio Varela para despedir al joven cantante Lautaro Coronel, más conocido como "El Noba", quien falleció el pasado viernes tras pasar varios días en coma producto de un grave accidente que sufrió a bordo de su moto. Familiares, amigos y fanáticos se acercaron hasta el Polideportivo Thevenet, en el partido del sur del Conurbano bonaerense, para el último adiós al artista de 25 años y referente de la Cumbia 420. En ese lugar, estuvo presente el cantante L-Gante, quien arribó a bordo de una limusina blanca pintada con graffitis en recuerdo de El Noba.

