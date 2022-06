» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 05/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Día Mundial del Medio Ambiente: "Debe haber un compromiso personal no sólo de las industrias"







El Presidente del CICACZ, el Ing. Gabriel Cerasa, se refirió a la fecha que se celebra hoy y al trabajo que la institución realiza tanto en monitoreo, capacitación y educación para el cuidado del medio ambiente. "La única manera que este hermoso y único planeta siga siendo un hogar confortable para la humanidad, es que todos trabajemos al respecto", sostuvo. Como cada 5 de junio, hoy se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha emblemática de las Naciones Unidas para promover la conciencia y la acción mundial por el medio ambiente. En esta oportunidad, y bajo el lema "Una sola Tierra", se resalta la necesidad de vivir de forma sostenible, en armonía con la naturaleza, a través de cambios sustanciales impulsados por políticas y elecciones cotidianas que nos guíen hacia estilos de vida más limpios y ecológicos, al cumplirse 50 años de la primera Conferencia de Estocolmo sobre el medio humano. En nuestra Ciudad, como también en Zárate, un año después de aquel hito se conformó el Comité Interindustrial de Conservación del Ambiente Campana-Zárate (C.I.C.A.C.Z.), que originalmente tuvo como miembros a cinco empresas (Siderca, Esso, Petrosur, Cabot y Carboclor), y que en la actualidad conforman 22 firmas (desde 1994, comenzaron también a integrarlo empresas del Partido de Zárate) "El CICACZ es la agrupación de 22 empresas, principalmente industrias, que contribuyen a difundir los temas relativos a medio ambiente, calidad de vida y desarrollo sustentable, en la búsqueda de obtener una gestión ambiental adecuada de sus procesos productivos" sostiene el Presidente de la Institución, el Ing. Gabriel Cerasa, quien detalla que al aporte del sector privado, se suman organismos públicos como los municipios de ambas ciudades, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), y el Ministerio de Ambiente. Las empresas que forman parte del CICACZ adhieren a los "Principios Básicos de Conservación del Ambiente Campana Zárate", una suerte de objetivos comunes vinculados con la prevención del daño ambiental, y la adopción de políticas de desarrollo sostenible. "En su ámbito de aplicación, el CICACZ procura que las empresas que forman parte, y quienes trabajamos en la industria, seamos responsables y consecuentes de las acciones. Pero también, debemos llevarlo más allá y como personas, pensar en la forma en la que nos comportamos con el medioambiente" postula Cerasa, respecto a la fecha que se conmemora hoy. Para el Presidente del Comité, "debe haber un compromiso personal, no es solo las industrias. Y el enfoque sostenible de armonía con la naturaleza, debe ser de todos. Desde el punto de vista de la energía, el transporte, el comercio... todos debemos hacer algo para que las reglas que hemos utilizado y no dieron resultado, en los últimos 50 años, podamos revertirlas. Porque estamos a tiempo". Dado el desafío actual, el Ing. Cerasa considera vital la participación de todos los sectores de la sociedad en la preservación del medio ambiente. "Cuantos más seamos, más rápido vendrá el cambio. Y la única manera que este hermoso y único planeta siga siendo un hogar confortable para la humanidad, es que todos trabajemos al respecto". Y el CICACZ lo hace, desde hace más de 10 años, con campañas de concientización y capacitación en escuelas de ambas ciudades, para que las nuevas generaciones se involucren e interesen en la cuestión medioambiental, y que a su vez sean multiplicadores en sus familias y su entorno. "El programa de educación es fundamental", consideró Cerasa, "y hemos tenido mucho apoyo, tanto en Campana como en Zárate, para sostenerlo" Como parte de su sistema de gestión, el Comité realiza el monitoreo de la calidad de aire, impulsa un programa de capacitación, efectúa la medición de la calidad de aire puntual, del agua en el Río Paraná, y otras actividades para el desarrollo de plataformas de trabajo en medio ambiente, a través de convenios con escuelas de la zona. Dado su compromiso, el Día Mundial del medioambiente dará lugar a una agenda de actividades, durante todo el mes de junio. "Habrá charlas y eventos, en conjunto con instituciones tanto educativas como sociales, interesadas en el cuidado del medio ambiente" anticipó el Presidente del CICACZ, Ing. Gabriel Cerasa.

