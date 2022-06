» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 05/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 5 de Junio







DÍA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE Declarado en 1972 por las Naciones Unidas con el fin de sensibilizar a la población mundial sobre la necesidad de aplicar medidas de protección ambiental, todos los 5 de junio se conmemora el Día Internacional del Medio Ambiente. El lema de este año es "Una sola Tierra".



LA NÚMERO 1 El 5 de junio de 1941 nace en Buenos Aires la pianista Martha Argerich, quien fue considerada niña prodigio, y terminó siendo una de los mayores exponentes de su generación por sus interpretaciones de obras de grandes maestros de la música clásica como Chopin, Liszt, Bach y Rajmáninov, entre otros. Ganó 3 Premios Grammy y 2 Konex. "Yo tenía un poco más de 12 años, había tocado en el Teatro Colón y Perón me había dado una cita en la residencia presidencial. (…) Perón nos recibió y me preguntó: «¿Y adónde querés ir, ñatita?». Y yo quería ir a Viena, para estudiar con Friedrich Gulda. Y le dio un trabajo a mi papá. Lo nombró agregado económico en Viena. Y a mamá le dijo que le parecía que ella también era muy inteligente, y le consiguió otro puesto en la embajada".



HASTA SIEMPRE, RAY El 2 de junio de 2012 muere en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU), a la edad de 91 años, el escritor estadounidense Ray Bradbury, destacado cultor de los géneros fantástico, ciencia ficción y de terror. Ganó fama por los libros "Fahrenheit 451", "Crónicas marcianas" y "El hombre ilustrado". En sus novelas se anticipó varias décadas a la creación de los cajeros automáticos, los auriculares Bluetooth, los televisores de pantalla plana, los automóviles autónomos, las redes sociales y conceptos de inteligencia artificial.



VIVA MÉXICO, CABRONES... El 5 de junio de 1878 nace en la localidad mexicana de San Juan Río el caudillo revolucionario José Doroteo Arango Arámbula, más por el seudónimo de "Pancho Villa", quien encabezó una invasión a Estados Unidos en 1916, al atacar el destacamento de la caballería estadounidense en Columbus, Nuevo México, mientras tenía lugar la Primera Guerra Mundial. En aquel entonces, México era el primer productor global de petróleo.



INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA El 5 de junio de 1981 el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) alertaba por primera vez de cinco casos de una extraña neumonía en hombres homosexuales previamente sanos tratados en Los Ángeles. Durante estas 4 décadas de pandemia, se calcula han fallecido cerca de 40 millones de personas por sida en todo el mundo. Se estima que en la Argentina más de 136 mil las personas que portan el virus, y que casi el 20% de ellas lo desconoce.



