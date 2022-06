» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 05/jun/2022 de La Auténtica Defensa. El fuego se enciende en la región







Diego Nanni, Intendente de la vecina ciudad de Exaltación de la Cruz, recibió a Claudio Valerio y, aprovechando de la visita, recibió un ejemplar de su libro "Asado de Tira, clásico argento y legado campanense". "Realizar un asado constituye una verdadera ceremonia, en donde la cocción de la carne lleva su tiempo exacto, y que es diferente al de los alimentos que se cocinan a la parrilla. El ritual del asado nos posibilita encontrarnos con los afectos, con esas personas que más queremos; situarnos todos en torno a una mesa disfrutando de una de las comidas más deliciosas del país..." nos dice Claudio en su libro, en el que afirma que el origen del asado de tira ocurrió en la ciudad de Campana en 1882, cuando se instalará el The River Plate Fresh Meat & Co. Y que fuera el primer frigorífico de Sudamérica. El Señor intendente, muy agradecido por el libro, como por los datos y explicaciones dadas por nuestro vecino, se comprometió a leer más el libro, para seguir conociendo mucho más acerca de esta pasión que convoca a los argentinos.



