» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 05/jun/2022 de La Auténtica Defensa. La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "El valor de los recuerdos"

Por Silvia Gerard











? Estoy mirando atrás, puedo ver mi vida entera ?. Así dice una canción muy popular. Hoy, al mirar el camino recorrido, puedo ver que las bondades del Señor, que nunca faltaron. El beneficio de recordar, nos lleva a ser agradecidos, por eso lo amamos de todo corazón, lo honramos, reconocemos los beneficios, espirituales y materiales. Debemos desechar las quejas, y no perder de vista que los derechos ganados, son de Él, quien nos devolvió la dignidad, y así podemos transitar el camino que Él nos mostró, el camino de la reconciliación. Debemos ser conscientes, para poder reconocer las bondades de Dios. "Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones", dice; (1ra Pedro 2:1). No debemos caer en la ingratitud, dando la espalda a Dios, Él nos ha encaminado en un proceso de cambio, donde la valoración, es el medio que debemos enfrentar para pararnos sobre la piedra, sobre la roca, que es Jesús. El beneficio de reconocer, es tener gratitud. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. (2da Corintios 5:17) y continúa, … Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a transmitir a otros. Podemos comprobar que la oración rompe cadenas y el Señor está atento para darnos libertad. "No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal" (Romanos 12:21) Tomemos conciencia para poder valorar la generosidad de Dios. El (Salmo 41:18) dice "En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca". Esta es la confianza que tenemos, que, aunque la adversidad golpee nuestra puerta, podemos permanecer firmes, ejercitando siempre una buena conciencia, siendo misericordiosos, compasivos, y amigables. "Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones". (1ra Pedro 8:10) Este es mi testimonio y experiencia. "Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová, en la tierra de los vivientes". (Salmo 27:13) Te animo a ti, a recorrer un camino que te permita disfrutar de las bondades de Dios. ¡Búscalo!, y/o contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de Dios. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Silvia Gerard Varela 447 (ex.Rivadavia) - Campana - Tel. 03489.427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar - https://youtube.com/channel/UCpie59a8QtnOp-TySXldpUA (Canal de youtube Iglesia)

