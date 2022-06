» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 05/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Padre Rufino:

La luz del Espíritu Santo transmite a través de nosotros información y datos de múltiples formas, que confluyen en una sola y gran misión: conectar con el amor, y tratarnos como verdaderos hermanos. En este domingo de Pentecostés, corresponde la lectura del Evangelio según San Juan, Capítulo 20, versículos del 19 al 23: "Aquel mismo primer día de la semana, al anochecer, estaban reunidos los discípulos en una casa, con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: — La paz esté con ustedes. 20 Dicho lo cual les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. 21 Jesús volvió a decirles: — La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. 22 Sopló entonces sobre ellos y les dijo: — Reciban el Espíritu Santo. 23 A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados; a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar". "Pentecostés –dice el padre Rufino Giménez Fines- forma parte central del misterio de nuestra Fe. En primer lugar, tenemos la Resurrección de Cristo, que viene a ser la victoria sobre la muerte. Segundo, la Ascensión, que su la exaltación como Señor del Cielo y de la Tierra. Cristo trasmite y transfiere su misión a los fieles, a la Iglesia. Tercero, Pentecostés, que es la acción de su Espíritu en la Iglesia. Cuando hablamos de Espíritu, hablamos de Ruah, que se puede traducir como viento, soplo, fuego sagrado o fuerza vital. El Espíritu Santo viene a ser el gran protagonista de los Hechos de los Apóstoles, que da fuerza y coraje, impulsa y abre nuevos caminos, conduce a la Iglesia de Jesucristo. En definitiva, se trata del anuncio de la universalidad de Evangelio. Es por eso que Pentecostés representa la unidad en la diversidad: todos oyen en su propia lengua las maravillas de Dios, y viene a ser el inicio de la Iglesia. Es decir, la Iglesia naciente". "Jesús inició en Nazareth y emprendió el camino hasta Jerusalén. El Espíritu Santo es el mejor don del Resucitado porque, en definitiva, se trata del fruto ganado de su Pascua… es la plenitud de la Pascua, porque el Espíritu Santo desciende sobre la comunidad y transforma. Así provoca un gran entusiasmo. El anuncio del Evangelio es siempre con la fuerza del Espíritu Santo, y provoca efectos de salvación. Por lo tanto es revitalizar y actualizar el Evangelio en nuestra propia vida: en nuestra casa, y en nuestra comunidad. Nunca tenemos que perder de vista que todos hemos sido bautizados en un mismo Espíritu y eso nos une, nos interpela a ser solidarios con los demás. No es otra cosa que conocer a Jesús, captar el sentido de sus palabras y acciones. Cuando dice: Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes… reciban el Espíritu Santo, se trata de un eterno presente. Hoy sigue actuando. El Espíritu Santo no es sólo una figura profética, sino una persona. La Iglesia, por lo tanto, es cada vez más pentecostal y carismática, animada por la Virgen María: la más llena del Espíritu que nos da la misión de actuar y la capacidad de orar, de servir, de sanar, de amar. Es el Espíritu el que nos da la certeza de que Jesús resucitado está en medio de nosotros, y nos impulsa a transformar el mundo en una gran familia que se interactúa a través de un mismo idioma y ese idioma es el amor. Pentecostés significa que Dios respira por nuestros pensamientos, ama en nuestro amor, sufre en nuestro sufrimiento, y se manifiesta en los signos de los tiempos y que debemos interpretar como la necesidad de la paz, la igualdad de las personas, el bien común, el respeto a la dignidad del hombre, empezando por los enfermos y los más desposeídos. Hablamos de buscar el sentido de una vida basada en una lógica nueva, en la que hay que sumar y no dividir, tal lo menciona el Documento de Aparecida gestado en 2007. También podemos citar a Pablo VI, quien en Lumen Gentium señaló que la Iglesia tiene la necesidad de un nuevo Pentecostés permanente, del fuego en el corazón para que el Señor nos purifique, de palabras en los labios para predicar y misionar. También, la Iglesia tiene necesidad de profecía en la mirada y que sea iluminada por la presencia del Espíritu, siendo su templo, para una limpieza total en nuestra vida interior… que se nos note por el amor, por la paz, la alegría, la sinceridad, y la unidad. Ahí están llamados los laicos en este tiempo, con toda la Iglesia, que tiene la misión de permanecer con la antorcha encendida, avivando la llama del fuego del Espíritu Santo y comunicarla, para que nos haga resplandecer como el profeta Isaías: levántate, resplandece porque ha llegado la luz y la gloria del Espíritu Santo que brilla en nosotros. Si pensamos en una metáfora asociada a la tecnología de este tiempo, pensemos en una fibra óptica: la luz del Espíritu Santo transmite a través de nosotros información y datos de múltiples formas, que confluyen en una sola y gran misión: conectar con el amor, y tratarnos como verdaderos hermanos. Pero para eso tenemos que manejar los protocolos adecuados de manera tal que la luz fluya sin obstáculos, nada se pierda en el camino y, claro, no navegar por sitios poco seguros que posiblemente nos infecten de virus, malwares, nuestro sistema", concluye el sacerdote Rogacionista.



