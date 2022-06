» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 05/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Semblanzas entre hermanos:

Pentecostes cumpleaños de la iglesia / Colecta anual de Caritas











"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 5 de Junio de 2022 - Año II - Edición Nº 185 - 128º Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina PENTECOSTES CUMPLEAÑOS DE LA IGLESIA Este 5 de junio toda la Iglesia celebra Pentecostés recordando la llegada del Espíritu Santo sobre los discípulos. Ese día, el Espíritu Santo hizo de los temerosos apóstoles testigos valientes de Cristo. En poquísimo tiempo se bautizaron miles de personas: era la hora del nacimiento de la Iglesia. El prodigio de las lenguas de Pentecostés nos muestra que la Iglesia existe desde el comienzo para todos; es universal y misionera. Se dirige a todos los hombres, supera barreras étnicas y lingüísticas y puede ser entendida por todos. Desde Pentecostés, Dios ha estado a la espera. Él habita en el corazón de la iglesia y en el corazón de cada creyente. Sin el Espíritu Santo no puedes entender a Jesús. Cuando la curación ocurre en la iglesia, es una curación en el Espíritu Santo. Sin él, nadie es consolado, fortalecido, convertido, guiado y reconciliado. Sin el Espíritu Santo, nadie en la iglesia puede enseñar, bendecir, guiar. Sin "la unción de lo alto" no se puede practicar la teología. Tampoco se pueden administrar los sacramentos; los dones de la tierra permanecen transformados. Sin el Espíritu Santo, los pastores sólo son guías ciegos para los ciegos. Sin el Espíritu Santo, todo el complejo altamente diferenciado de la iglesia no es más que una pobre pieza de sociología. Ignacio Hazim, antiguo patriarca ortodoxo griego de Antioquía, lo expresó de manera inimitable: "Sin el Espíritu Santo, Dios está lejos, Cristo permanece en el pasado, el Evangelio es un libro muerto, la Iglesia es una organización, la autoridad es sólo dominación, la misión es propaganda, el culto es un encantamiento, y la acción cristiana es la moralidad del esclavo. Pero con el Espíritu Santo el cosmos se eleva y gime en los dolores de parto del Reino, el Cristo Resucitado está allí, el Evangelio es la fuerza de la vida, la Iglesia es la comunión trinitaria, la autoridad es un ministerio liberador, la misión es un nuevo Pentecostés, la liturgia es recuerdo y anticipación, la acción humana es glorificada."

Pentecostés - ¡Ven Espíritu Santo!



UN MINUTO POR LA PAZ Un minuto por la paz promueve que el martes 8 de junio próximo, a las 13 hs., cada persona detenga sus actividades cotidianas, y dedique un minuto a reflexionar, a rezar y a comprometerse por la paz en Ucrania, en Tierra Santa y en todo el mundo, cada uno según su propia tradición, en el lugar donde estés, solo o acompañado. Un minuto por la paz busca ofrecer una oportunidad, un gesto, para animar la oración permanente y el compromiso con la Paz, que, como un trabajo artesanal, requiere pasión, paciencia, experiencia, tenacidad, para sembrarla con acciones cotidianas, actitudes y gestos de servicio, de fraternidad, de diálogo y de misericordia. ¡La paz es posible, la paz es necesaria, la paz es la principal responsabilidad de todos! COLECTA ANUAL DE CARITAS Caritas Parroquia Catedral Santa Florentina necesita de tu COLABORACIÓN PRESENCIAL para realizar la colecta con las alcancías en los diferentes puntos del centro de Campana con motivo de COLECTA ANUAL DE CARITAS que se realizará los días 11 y 12 de Junio de 2022 "La pobreza y la indigencia se ha ensañado con nuestros compatriotas. Los números de la pobreza hablan por sí solos y cada número tiene un rostro, una historia de sufrimiento y desesperanza que tenemos que revertir" Ayúdanos a recolectar para los diferentes proyectos que se realizan a nivel nacional, diocesano y parroquial de Caritas con los que se acompañan a personas, familias y comunidades que se encuentran en situación de exclusión y vulnerabilidad. Comunícate con Marcela al 03489 - 692 063 para coordina lugar y horario según tu disponibilidad. También, podés donar en tu parroquia con el sobre de Cáritas, a través de tu computadora o celular ingresando en www.caritas.org.ar o llamando al 0810-222-74827. ¡Sumate! Tu compromiso acorta distancias

Colecta de Cáritas - Ayúdanos a ayudar



JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES El sábado 28 de mayo, a través de una videoconferencia, la Comisión Episcopal de Comunicación de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) celebró la 56ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Inició el encuentro Mons. Gabriel Barba, presidente de la comisión, entre los asistentes estuvo nuestro obispo: Mons. Pedro Laxague La licenciada en Comunicación Social Roxana Camargo, se refirió al mensaje del papa Francisco para esta Jornada Mundial, titulado "Escucha con los oídos del corazón". Si uno recorre los mensajes del Papa Francisco desde que inició su pontificado, encontrará una y otra vez esta clave de lectura: partir de uno, tender puentes con otros y una preferencia amorosa hacia los hermanos y hermanas de las periferias existenciales de la sociedad. Camargo también se refirió a pasajes del Evangelio donde Jesús mismo recuerda: escuchar la voz de Dios, para tener un "corazón blandito" a la hora de comunicar al mundo. Luego, el responsable de realizar y difundir cada mes "El Video del Papa", Juan Della Torre, expuso sobre "Comunicación de buenas noticias y herramientas digitales". Explicando entre otros temas que: "Hay que comunicar usando lo que ya se encuentra en el corazón del hombre, para acercarle lo que está en el corazón de Dios." También hubo una ronda de preguntas y respuestas sobre los temas desarrollados. La grabación de la Jornada Virtual está disponible en: https://bit.ly/3NiulX2 El día 29 de mayo en el portal del Obispado de Zárate Campana, se destacó el "¡Feliz día! Queridos comunicadores" enviado por nuestros obispos Mons. Pedro Laxague y Mons. Justo Rodriguez, acompañado de la siguiente cita del Papa Francisco: "Solamente si se sale del monólogo se puede llegar a esa concordancia de voces que es garantía de una verdadera comunicación. Escuchar diversas fuentes, "no conformarnos con lo primero que encontramos", asegura fiabilidad y seriedad a las informaciones que transmitimos. Escuchar más voces, escucharse mutuamente, también en la Iglesia, entre hermanos y hermanas, nos permite ejercitar el arte del discernimiento, que aparece siempre como la capacidad de orientarse en medio de una sinfonía de voces."

Jornada virtual de los comunicadores en Argentina



