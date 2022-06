» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 05/jun/2022 de La Auténtica Defensa. ¿Te cuesta estar en paz contigo mismo?

Por María Lorena Toledo







"Y empecé a liberarme de todo lo que no era saludable, situaciones, personas, gustos y cosas. Lo llamaron egoísmo, yo lo llamé amor propio". (Charles Chaplin) Si tu niñez estuvo llena de conflictos, miedos, condicionamientos y hoy continúas maltratándote mentalmente, es que todavía sigues tratando a tu niño interior de la misma manera a cómo te trataron cuando eras pequeño. Papá y mamá no conocían otra forma de enseñarte, porque ellos aprendieron eso. Nadie puede dar aquello de lo que no tiene. Todos tenemos aspectos que nos parecen inaceptables e indignos de amor y una de las peores maneras de maltratarnos es "La autocrítica" por eso es tan importante que dejemos de hacerlo. Cuando lo conseguimos, nos asombra con que facilidad dejamos de juzgar a los demás, porque ellos son un reflejo de nuestro interior. Comienza desde hoy a ser el adulto que te hubiera gustado tener cuando eras niño. Deja ya de quejarte y toma el control de tu vida. Empieza a vivir en coherencia: pensar, decir y hacer lo mismo. ¿Cómo se logra eso? - Dejando de complacer a los demás. - Hacer sólo lo que te de felicidad. - Aprender a decir NO sin culpa. - Poniendo límites. - Yendo por tus sueños, vivir tú vida, sin que te importe el qué dirán. Lo más importante del proceso de sanarnos, es aceptarnos tal cual somos. Por eso, desde hoy: Abrázate, cuídate, ámate. Vuélvete tú prioridad y verás como toda tu vida se transforma.



María Lorena Toledo - Acompañante en Descodificación Biológica - Instagram: @toledomaríalorena.bio - Facebook: María Lorena Toledo

P U B L I C I D A D