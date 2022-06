DIARIO ZONAL DE LA MA�ANA

CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA martes, 07/jun/2022 - 22:01

Edici�n Digital El Tiempo en Campana 11ºC Despejado por TuTiempo.net Seguir a @LADdigital Locales Política y Economía Locales Info General Locales Policiales Locales Espectáculos Nacionales » Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 05/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

Rincón Tuerca











E-mail: rincontuerca@ubbi.com TC RIOPLATENSE: La categoría está visitando una vez mas el autódromo de La Plata para desarrollar otra carrera del presente campeonato con su habitual parque de autos. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. LENTO: En reciente nota televisiva Maximiliano Bentancour dejó entrever que los trabajos en el chasis para el TC Bonaerense vienen lento por una cuestión de tiempo y de presupuesto. IDEA: La idea de Bentancour es poder llegar a debutar en esta temporada y se tiene fe donde además Marcelo Lopez lo está acompañando para concretar esta linda posibilidad de meterse en la alta competencia. ABUELO: Recordamos que Bentancour decidió sumarse a la Clase Light del Bonaerense con un Chevrolet inducido por su abuelo Antonio Toledo que desde joven acompañaba a su abuelo cuando el popular Colibri corrió en el TC Regional y el TC del Oeste en su momento. SUMAR: Si bien está realizando un buen arranque en la clase TC 1100 de Alma el piloto local Victor Gonzalez está sumando a su equipo un motor nuevo con otro motorista que servirá para potenciar el futuro donde se busca el título. MOTOR: Lo concreto es que el jefe de equipo Mariano Giozzi ya lo habló y se lo hicieron saber al actual motorista Enrique Bustos quien lo tomó de la mejor manera ante la demanda de autos que atiende y no está desacertado tal determinación aunque hoy por hoy Bustos atiende el motor del Topo. LLEGAR: Cuando le hicieron saber que fue convocada parta subirse a un auto para la categoria Fiat 128 no entendia nada y lo sorprendió gratamente aunque aseguró que ella tiene una experiencia en karting lo que de concretarlo Cintia Bertozzi llegaria al auto con techo. Mirá vos! EMPUJON: Asegurá que el ya no está para correr en ninguna categoria pero su hija de tomar la decisión que la niña Guidi puede llegar a sumarse al mundo del karting con sus trece años y ahora falta que se llegue al empujón final porque el tema del vehículo no será un problema para papá Lauro. TURISMO ZONAL PISTA: Con sus dos clases dos y tres la categoria llega este fin de semana para desarrollar otra carrera para el campeonato en el autódromo Juan y Oscar Galvez para desde las diez de la mañana arrancan con su espectáculo. DEMOSTRAR: Hasta el momento todo marcha bien en el equipo con la llegada de Juan Suarez que esta temporada decidió subirse a un auto del TC 1100 de Alma y el hombre no defraudo y comenzó a demostrar que todo lo originado en karting colabora para tener una buena performance. Mirá vos! NEGOCIOS: Las declaraciones de Matias Casante en nota televisiva fueron muy particulares cuando le preguntaron que aprendió de Hernan Deggiacobi cuando era su acompañante en la Clase Dos de Alma y contestó: -"aprendí a ser buenos negocios-" Sin duda el piloto actual de karting fue muy original. De no creer! FORMULA CINCO: La categoria llega al autótodromo capitalino por otra carrera, otra propuesta del campeonato donde desde las 11 hs están clasificando. TURISMO PISTA: La categoria llega al autónomo de Toay para realizar otra competencia del presente campeonato con sus tres clases y otro excelente parque de autos durante el 26 de junio. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través de Carburando. REALIZAR: En esta competencia estará participando el representante de Zárate Leandro Cracco que viene corriendo en la Clase Uno en su segundo año en la categoria y la intención del flaco es realizar toda la temporada. CENA: Los dirigentes del auto moto club Zárate están avanzando con la próxima cena a desarrollarse para el 2 de julio para festejar el dia del piloto de automovilismo a desarrollarse en el salón del centro entrerriano donde en dias saldrán las tarjetas a la venta. PROMOCIONAL: Sorprendió en las redes la foto de Gabriel Boetti con alfajores en sus manos donde la idea es promocionar dichos productos por parte de un piloto local al cual lo vinculó una relación familiar y parece que ahora Don Gabriel se trasladaría a Trenque Launquen para hacer conocer el producto. SENSACION: Cuando se decidió armar este auto la idea fue con su amigo llegar para esta primera parte del año el vehículo para la categoria de Lujan pero ahora no se pudieron poner de acuerdo quien lo iba a correr este año y se detuvo el proyecto lo que dejó en Zárate la sensación que algo se rompió en la amistad de varios años. MANTENER: Daniel Carballo mantiene su propuesta de seguir avanzando los trabajos en su taller de Lima para el evento en la provincia de Mendoza donde las picadas se desarrollará de nivel internacional su Falcon que a decir de su dueño está teniendo un auto competitivo tras las últimas pruebas. FECHA: Se viene la próxima fecha para los jovenes que vienen participando en la categoria de ciclomotores que siguen su campeonato en el óvalo del circuito Miguel Roldan de San Andres de Giles donde el venidero 12 de junio se concretará otra carrera del presente torneo donde vienen participando Lisandro Acosta y Fausto Ciaponi que vienen participando en la Clase 55 cc. PROCAR: La categoria está visitando durante este fin de semana una nueva carrera del presente campeonato con su interesante parque de autos para sus tres clases donde desde las 9.30 hs arrancan con su espectáculo. PRESENTAR: En esta competencia estará presentándose en la Clase A del Procar el joven piloto de Zárate Nicolas Laccette con el Ford que cuenta con la motorización de Matías Guillen. POSIBILIDAD: Luego de no arrancar con su auto en la Clase Dos de Alma porque no tuvo los tiempos para terminar su Fiat Uno Agostino Giordano no dejó pasar la posibilidad de correr en la última carrera de Alma desde su condición como piloto invitado para no olvidarse de nada vio. RALLY: Se viene una nueva fecha del Rally Federal para concretar otra carrera del presente campeonato el venidero 12 de junio para todas sus clases en la ciudad de 9 de Julio que espera la llegada de esta propuesta automovilistica donde se espera superar los 80 inscripctos. DEBUTAR: J D Racing tiene a su cargo el armado de la planta imnpulsora del auto para la clase TC 1600 de Alma donde Leonel Vela debutará en la próxima carrera en el autódromo de Concepción del Uruguay con la atención de la sorda en el chasis con este auto que utilizó Ludmila Rodriguez.. SUEÑO: Desde el taller Los Crottos tienen la intención de correr lo que resta del campeonato en la categoria Alma que el propio Leonel Vela también aportará lo suyo para concretar este lindo sueño en un año donde se convertirá en papá. ADMINISTRATIVO: Finalmente aun no se pudo concretar todo el tema administrativo para empezar a correr una vez mas en karting lo hizo en su momento y Tobias Amarillo aún no puede concretar la posibilidad de arrancar la presente temporada en la categoria Kart Plus donde corrio. FORMULA FIAT: Con su habitual parque de autos la monomarca visita el autódromo de La Plata por otra carrera del campeonato donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. KART PLUS: Esta especialidad del karting está desarrollando durante este fin de semana otra fecha del campeonato en el kartódromo de Zárate con otro interesante parque de máquinas desde las 10 hs que arrancan con su espectáculo. COMENZAR: Continuando con el mundo del karting se decidió y encaró un nuevo proyecto en lo personal el popular Guerra que ya viene desde hace años realizando lo suyo en forma exitosa ahora comienza el momento de trabajar, atender y armar motores. Bienvenido!! ROTURA: No fue su mejor fin de semana para el zarateño Ivan Gonzalez en la carrera del autódromo porteño en la categoria GT 900 en la Clase "A" dado que la rotura del motor armado a nuevo para esta carrera lo dejó a pie con la amargura lógica que ahora no confirmó, que llegue para la próxima. VOLVER: Los que lo conocen aseguran que Don Tomatti está con ganas de volver a correr con su Fiat 128 en la categoria que transita los escenarios de Baradero, Arrecifes, Colon, entre otros. Bienvenidos!! FEDENOR: Las categorias que fiscaliza Fedenor se presenta este fin de semana en el autódromo de Arrecifes con carrera especial con pilotos invitados donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. INVITADO: Los pilotos locales confirmaron sus invitados a saber: Silvestre Gallo con Cintia Bertozzi, Juan Carlos Muñoz con Eric Damario en esta propuesta donde Gallo con un FIat Clase 128 y Muñoz con un Fiat Clase 850 cc están participando. LLEGAR: La presencia del Tano Zarantonello en la clase TC 1600 con el Fiat Uno no se puedo llegar a concretar porque no terminaron aún los trabajos en el auto en el taller de Tussa y a decir del propio Adriano piensa en la última parte del campeonato. DECIDIO: Algo similar con Gonzalo Conti que los trabajos en su Fiat Uno vienen lentos y no puede llegar a tenerlo antes de fin de año y por esto el robusto piloto decidió darle curso al Fiat 600 para hacer algunas competencias con este auto que posee y tiene en el galpón por esto ya habló con Tussa para hacer el mismo. CONDICION: Sin duda que Gastón Gasperini sigue creciendo desde su condición de atender Karting y hoy lo encuentra con tres pilotos como Jhonatan Galeano, Juan Enriquez y Sebastian Urcelay que vienen corriendo en la categoria Kart Plus. SUSPENDER: Como el municipio del lugar dio a conocer que no pueden cubrir las necesidades sanitarias de los participantes y como se debe tener la seguridad para los pilotos se suspendió la presentación de la categoria Cap y se postergó para una nueva fecha donde vienen participando los pilotos Enzo Valle y Juan Santiran de nuestra zona que iban a Bragado. CALENDARIO: Los dirigentes del TC 2000 acaban de entregar su presente calendario para el resto del año a saber: 12/6 Termas de Rio Hondo, 13/7 Alta Gracia, 24/7 Rafaela, 14/8 La Pampa, 11/9 San Juan, 2/10 Bs As, 23/10 San Juan, 13/11 Concepción del Uruguay. PARTICIPAR: Recordamos que en el TC 2000 viene participando el piloto de Campana con el Renault de equipo privado Matias Milla que aun no pudo lograr estar entre los cinco primeros del campeonato. TOPE RACE: La categoria llega al autódromo capitalino para realizar otra carrera del campeonato durante este fin de semana donde desde las 10.30 hs televisa Canal Trece a través de Carburando. ENCAMINADO: Ya se trabaja en el Ford Fiesta de Vicky Emma de cara a la otra carrera del Rally Mar y Sierra a desarrollarse en Montes donde luego de la rotura del motor ya está todo encaminado para tal emprendimiento. AVANZAR: Siguiendo con el equipo Emma Racing también se avanzó en el mini Cooper de Gerardo Emma con el cual se cree que estará en esta competencia en Montes tras el problema que sufrió el motor con la atención en el auto por parte del equipo JRT en el chasis. DEFINIR: La llegada a correr por parte de Delfina Villaberde está basada en un tema de presupuestos y la intención no es correr en karting sino en auto con techo sin definir aún en que clase siguiendo una trayectoria familiar. QUEDAR: Viene de correr el TC Pista en el autódromo de Rafaela donde el piloto local Sebastian Abella con la Dodge quedó en puesto trigésimo en la final. CARO: Deciamos que Tobias Amarillo no puedo llegar esta carrera a correr en karting y para mañana matar el tiempo se lo vio haciendo willys con su bicicleta y parece que algo falló porque sus testículos pagaron caro atributo al golpe que pudo apreciar estaban en la costanera. Y ahora quien podrá salvarnos? PREGUNTA: La señora llegó al taller del motorista de cara a la próxima carrera donde ella ocupará un auto de competición y sus preguntan lo dejaron mal parado ante el conocimiento tenia la entrevistadora que supero todo lo previsible a quien le está armando su vehículo. NEGOCIAR: Por estas horas el reconocido motorista Carlos Del Ponte está negociando la incorporación de otro auto a su estructura con piloto oriundo de la vecina ciudad de Zárate y tras poder llegar a un acuerdo desde lo económico se puede concretar en esta semana.

P U B L I C I D A D





Home | Hemeroteca | Encuéntranos en Facebook ó en Twitter | Quienes hacen LAD

INFO AL INSTANTE:

› #Ahora

› @LADdigital

› #VillaDalmine DATA UTIL:

› Sociales de LAD

› Newsletter LAD

› Publicidad Local PAGINAS AMIGAS:

› Sin Costura Tenaris

› Fabiana Daversa

› Semanario del Pescador CIUDAD CAMPANA:

› Campana.gov.ar

› @CampanaGov

› Portal de Campana Av. Ing. Rocca 161 (2804) Campana - Provincia de Buenos Aires

Tel: 03489-290721 - E-mail: info@laautenticadefensa.com.ar

WhatsApp: +54 9 3489 488321.-