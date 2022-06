» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 05/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Ultraciclismo:

Pablo Rotundo completó la primera edición del Andean Raid de Perú







El ciclista campanense quedó en el 4º puesto después de 34 horas y 20 minutos que incluyeron múltiples contratiempos. Durante la prueba, que comenzó en Cusco y atravesó, entre otros lugares, el Valle Sagrado de los Incas, alcanzó los 4.900 metros de altura y disfrutó también de "paisajes hermosos". El campanense Pablo Rotundo le sumó una experiencia más a su trayectoria en el ultraciclismo. Quizás, la más fuerte que le ha tocado vivir en esta especialidad: la primera edición del Andean Raid que se desarrolló en Perú. Se trata de una prueba que comienza en Cusco y pasa a través del Valle Sagrado de los Incas, Valle de Yanatile y Valle de Lares, alcanzando una altitud máxima de 4.900 metros sobre el nivel del mar. Según detalla la organización, son 440 kilómetros de longitud con 10.000 metros de desnivel. "Fue una experiencia hermosa", remarcó Rotundo en diálogo con La Auténtica Defensa, después de haber terminado en el cuarto puesto de la clasificación General tras completar la prueba en 34 horas y 20 minutos (el ganador resultó el chileno Timothy Ruedlinger). Las competencias de ultraciclismo son "non stop": los participantes deben pasar por distintos puntos de control antes de arribar a la llegada y, para ello, pueden elegir sus estrategias, administrando el recorrido a su planificación diaria y sabiendo que no pueden recibir asistencia. La carrera comenzó el 24 de mayo a las 6.00 de la mañana y para el campanense, el arranque fue "con buen ritmo y buenas sensaciones", llegando "muy bien" al primer check point, ubicado a 4.900 metros sobre el nivel del mar. "Luego, el descenso fue muy divertido, con paisajes hermosos", recuerda Pablo sobre el impactante escenario en el que se desarrolló la prueba. Sin embargo, los problemas empezarían a encadenarse y complicar su planificación: se le pinchó la rueda trasera en el lateral. Por ello debió trabajar sobre esa pinchadura e inflarla una y otra vez. "Me dio resultado al menos diez veces, hasta que no quiso más", explicó. Fue entonces cuando debió aplicar el ingenio y sus conocimientos para solucionar el contratiempo: con un tronco hizo una especie de tarugo, lo clavó y lo cortó al ras para que no le pegue en la vaina. Y como llevaba tiras de cámara, "porque siempre son útiles", con una de ellas envolvió la rueda para evitar que se salga el tarugo. "Por suerte funcionó a la perfección todo el resto de la carrera", marcó Rotundo, quien así pudo seguir camino "por lugares tremendos". Y al tiempo que disfrutaba de los paisajes, también trataba de recuperar tiempos con respecto a los demás competidores. Para ello, decidió cambiar su estrategia "de dormir a no dormir". Sin embargo, un nuevo imponderable lo terminaría de complicar en ese objetivo: "Ya cerca de la medianoche comencé a pasar por caseríos que estaban a la vera de la ruta y en el silencio que reinaba en el lugar, el ruido del piñón de la bicicleta era una invitación a los perros, que se me venían encima y me ladraban de ambos lados de la bici. A algunos los pude manejar hasta que me topé con unos más agresivos y sentí un golpe en mi pierna izquierda y seguidamente un ardor. Ahí se acabó mi plan de carrera", recordó. Como pudo, siguió hasta la base del último puesto de montaña, a donde llegó "muerto de frío y descompuesto". Allí logró tirarse abajo del alero de un negocio, a la vera de la ruta, donde durmió unas dos horas y vomitó "como cuatro veces". Cuando pudo volver a subirse a la bici apuntó a buscar un nuevo puesto y encontró uno que tenía café. "La dueña, una genia. Me permitió entrar a la cocina para que me caliente y me tome ahí el café. Me sentí en el suelo, al lado de la cocina y me terminé durmiendo otro rato. Incluso, puse el despertador 5.30 y nunca lo escuché. Por suerte, la mujer me llamó a las 6.00", rememoró el campanense. Ya "repuesto y seco", Pablo preparó todo para seguir. Volvió a ascender hasta los 4.630 metros por sobre el nivel del mar y se encaminó luego hasta la llegada, a donde llegó pasadas las 16.00 horas del día siguiente a la largada. "Por suerte, el tramo final no fue tan duro", contó. Una vez concluida la prueba, una de las primeras cosas que hizo fue desinfectarse la herida que tenía por la mordedura de perro. Más tarde fue asistido por una médica, que le brindó antibióticos y trató de que se pudiera vacuna en Perú. Sin embargo, eso no fue posible, por lo que recién a su regreso a Argentina pudo aplicarse las vacunas contra el tétano y la rabia. "Ahora ando pinchado por todos lados", se ríe Rotundo, quien les agradeció a los organizadores de la carrera, porque "siempre estuvieron cerca". Además, también destacó especialmente el apoyo que le brinda sus auspiciantes: "Andina Turbomecánica, Ameghino Servicios Industriales, UOM Campana y Farmacia Coarasa. Les agradezco infinitamente, porque sin ellos no podría participar de estas competencias", cerró.



A LO LARGO DE LA PRUEBA, ROTUNDO DISFRUTÓ DE PAISAJES “TREMENDOS, MUY HERMOSOS"





LA CARRERA COMENZÓ EN CUSCO Y PASÓ A TRAVÉS DEL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS, VALLE DE YANATILE Y VALLE DE LARES.





PABLO SUFRIÓ LA PINCHADURA DE UNA RUEDA Y TAMBIÉN FUE MORDIDO POR UN PERRO EN PLENA MONTAÑA, CERCA DE LA MEDIANOCHE.



P U B L I C I D A D