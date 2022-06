» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 05/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Básquet:

Ciudad de Campana le ganó a Central Buenos Aires por el Torneo Oficial de Primera División







Como local, el Tricolor se impuso por 78-71 y se afirmó en la tercera posición. En la próxima fecha, última de la primera rueda, visitará al Campana Boat Club en una nueva edición del clásico de nuestra ciudad. Por la octava fecha de la División A del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el Club Ciudad de Campana venció 78-71 como local a Central Buenos Aires de Zárate en un partido disputado el último viernes en el gimnasio de Chiclana 209. De esta manera, los dirigidos por Martín Trovellesi tienen ahora registro de 5 victorias y 2 derrotas y se afirmaron en la tercera posición del certamen, solo por detrás del invicto Independiente de Zárate y el escolta, Honor y Patria de Capilla del Señor. El duelo ante Central Buenos Aires no comenzó bien para el Tricolor: con buen protagonismo de Damián Camejo, la visita se adelantó 18-7 en el marcador. Y a pesar de triples de Francisco Santini y Dante Díaz, apenas pudo limar la diferencia en el cierre del primer cuarto (22-13). En el segundo capítulo comenzaría a cambiar la historia, gracias a los positivos ingresos de Matías Nieto y Luis "Chavo" Díaz y un par de triples de otro relevo como Emanuel Lavergne. Entonces, con un doble de Pablo Aguilera antes de la finalización de la primera parte, permitió que el CCC prácticamente pulverizara la desventaja (Central se fue 35-34 arriba al entretiempo). En el reinicio del juego, el Tricolor logró controlar mejor a su rival y conseguir mayor fluidez en ofensiva: triples de Santini y Mariano Rubin, más corridas del propio Rubin, Nieto y Franco Garín dieron vuelta el tablero (49-41 para el CCC). Sin embargo, el elenco zarateño nunca se rindió. Ni siquiera cuando triples de "Chavo" Díaz y Santini parecieron sentenciar el pleito en el último cuarto. Y en su última reacción llegó a ponerse a solo dos de distancia en el marcador (69-67). Pero un doble de Santini, tres libres de "Chavo" Díaz y cuatro puntos de Juan Pablo Horst aseguraron el triunfo de Ciudad de Campana en la recta final. Esta octava fecha, además, dejó un nuevo triunfo de Independiente de Zárate (81-79 como local sobre Atlético Pilar), la victoria de Honor y Patria, 78-56 sobre Ingeniero Raver de Los Cardales; y el primer éxito de Defensores Unidos de Zárate, que superó 78-62 como visitante a Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz, único equipo que todavía no ha podido ganar en el certamen. En esta oportunidad, el Campana Boat Club quedó libre. De esta manera, las posiciones se encuentran ahora de la siguiente manera: 1) Independiente de Zárate (7-0), 14 puntos; 2) Honor y Patria (6-1), 13 puntos; 3) Ciudad de Campana (5-2), 12 puntos; 4) Campana Boat Club (4-3), 11 puntos; 5) Atlético Pilar, Ingeniero Raver y Central Buenos Aires (3-4), 10 puntos; 8) Defensores Unidos (1-7), 9 puntos; 9) Deportivo Arenal (0-7), 7 puntos. La 9ª y próxima fecha será la última de la primera rueda y albergará una nueva edición del clásico de nuestra ciudad: Boat Club recibirá a Ciudad de Campana (seguramente, viernes 21.30 horas). Los demás encuentros serán: Ingeniero Raver vs Independiente (Z), Central Buenos Aires vs Honor y Patria y Atlético Pilar vs Deportivo Arenal. Libre quedará Defensores Unidos.



EL INGRESO DE MATÍAS NIETO FUE IMPORTANTE PARA QUE EL TRICOLOR COMENZARA A DAR VUELTA EL PARTIDO EN EL SEGUNDO CUARTO.



SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (78): Dante Díaz (9), Franco Garin (7), Francisco Santini (22), Mariano Rubin (9) y Juan Pablo Horst (6) (FI) Emanuel Lavergne (6), Matías Nieto (5), Luis Díaz (14) y Pablo Aguilera (2). DT: Martín Trovellesi. CENTRAL BUENOS AIRES (71): Fabricio Galeano (14), Lautaro Figueredo (6), Ezequiel Méndez Cámara (6), Cristian Fick (6) y Luis Damián Camejo (15) (FI); Federico Mora (17), Enzo Juárez (0) y Alan Siestra (7). DT: Hugo Turilli. PARCIALES: 13-22 / 21-13 (34-35) / 22-17 (56-52) / 22-19 (78-71). JUECES: Mariano Imosi y Joaquín Albertinsky. GIMNASIO: Club Ciudad de Campana.

SANTINI AMAGA BAJO EL TABLERO: FUE EL GOLEADOR DEL CCC CON 22 PUNTOS.



PABLO AGUILERA SE FILTRA HACIA LA PINTURA.



