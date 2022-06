» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 05/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Primera B Femenina:

Puerto Nuevo recibe a San Miguel en busca de la recuperación







Por la 3ª fecha de la Zona Campeonato, las Auriazules se presentarán desde las 13.00 con el objetivo de volver al triunfo luego de sus derrotas ante Argentino (R) y Banfield. Después de una gran primera fase, el equipo femenino de Puerto Nuevo inició la Zona Campeonato con la ilusión de confirmarse entre los grandes aspirantes a uno de los dos ascensos a la Primera A. Sin embargo, el arranque quedó lejos de sus expectativas: cayeron 2-0 como locales ante Argentino de Rosario (que le cortó un invicto de nueve juegos) y el pasado fin de semana perdieron 5-0 en su visita a Banfield. Por eso, las Portuarias saldrán hoy a la cancha en busca de la recuperación: desde las 13.00 horas recibirán la visita de San Miguel en el estadio Carlos Vallejos, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Será la segunda vez que las Auriazules enfrenten al Trueno Verde como local en la actual temporada: el pasado sábado 9 de abril, por la sexta fecha de la Zona B de la primera fase, se impusieron 2-0 con un doblete de Marina González, quien se lesionó el pasado domingo en cancha de Banfield. Y desde ese antecedente intentarán fortalecerse para obtener sus primeros puntos de la Zona Campeonato. Por su parte, San Miguel llegará a Campana con el mismo objetivo: en la primera fecha cayó como local ante Banfield y en la fecha pasada perdió 2-0 frente a Vélez Sarsfield. Los demás partidos de esta tercera jornada son: Banfield vs Atlas, Vélez Sarsfield vs Belgrano, All Boys vs Argentino de Rosario, Argentinos Juniors vs Argentino de Quilmes y Sarmiento vs Claypole.

