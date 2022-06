Micaela busca una mamá

Tiene 12 años y le gustaría ser actriz. Está alojada en el Hogar de Niños Nuestra Señora de Lourdes desde 2017. Para encontrarle una familia a Micaela, el Juzgado de Familia 2 de Zárate-Campana lanzó una convocatoria pública. "Tener una mamá". Ese, dice Micaela, es su sueño, y así lo pone en palabras cada vez que tiene chances. Lo que muchas chicas y chicos de su edad dan por sentado, para ella es el anhelo más grande. Tiene 12 años y desde 2017 vive en el Hogar de Niños Nuestra Señora de Lourdes, del barrio Obrero, que maneja el Obispado Zárate Campana. Un año después de su llegada, el juzgado a cargo de su causa declaró su situación de adoptabilidad, pero todavía sigue esperando una familia. Micaela (su nombre fue cambiado en esta nota para preservar su identidad) está en primer año de la secundaria y, según cuenta Sandra Schenone, la directora del hogar, "tiene buena predisposición en la escuela". El otro día, llegó del colegio con una notita de la maestra: "Le pusieron que demostró mayor concentración, colaboración y trabajo en clase. Estaba muy contenta", detalla. Este año, además, pidió hacer teatro. "Está muy enganchada con todas las novelas coreanas que mira por Netflix y le encanta el grupo BTS. A partir de ahí, dice que quiere ser actriz y que le encantaría conocer Corea: en la oficina tengo un planisferio y siempre busca ese país, además de que ya conoce la bandera", sostiene la mujer. Y agrega: "Hoy planifica a futuro, antes no lo hacía. Y tiene esperanza, antes no. Eso es bueno". A la niña la describe como "charleta, compañera, sociable y con un carácter fuerte". Es una de las más grandes del hogar (donde viven 23 chicas y chicos) y comparte habitación con otras niñas más pequeñas. "Siempre está atenta a todas. Es muy afectuosa", dice Sandra. Con respecto a cómo vive la espera, cuenta que Micaela "está muy expectante". Y aclara: "Ella quiere una mamá sola. Logra generar vínculos con mujeres, pero le cuesta mucho con los hombres. Es un tema que va a tener que trabajar". En esos cuatro años que lleva en el hogar, Micaela vio irse a 60 niñas y niños en adopción. Dicen que no fue fácil para ella. "Ya es una adolescente. Cuando era más chica, era una berrinchuda terrible, ahora creció y busca una compañera, una mamá que la acompañe en todo el proceso que es la adolescencia", señala Sandra. Para encontrarle una familia a Micaela, el Juzgado de Familia Nº 2 de Zárate-Campana lanzó una convocatoria pública. Se trata de un llamado abierto a toda la comunidad al que puede presentarse cualquier persona sin necesidad de que esté inscripta previamente en un registro de adopción. Es una herramienta de la que disponen los juzgados para darle respuesta a las infancias y adolescencias que desde hace más tiempo esperan en los hogares. En muchos casos son preadolescentes (como Micaela), adolescentes o forman parte de grupos numerosos de hermanos; y, en los registros de postulantes a guarda adoptiva, no se encuentran candidatos para ellos. Cuando habla de lo que Micaela atravesó en estos años, Sandra se emociona. Recuerda muy bien el primer día que llegó al hogar y entró a la dirección: "No hablaba y miraba el piso. Le pregunté si quería un alfajor, me dijo que no. Le pregunté si quería jugo, me dijo que no. En un momento, le dije que a mí me gustaba dibujar y ahí me miró y me dijo: ‘A mí también’. Entonces le di una hoja y dibujó una flor, un corazón, a ella y a mí. Para mí fue fuertísimo. Antes se empacaba por cualquier cosa y ahora podemos charlar. Cambió un montón en estos años", concluye Sandra. Quienes consideren que pueden conformar con Micaela la familia que espera, pueden contactarse con el Juzgado de Familia 2 de Zárate-Campana llamando al 03487-449664/9684. Otra opción es comunicarse con el Registro de Postulantes a Guarda Adoptiva (RUAGA) al 0221-410-4400, internos 42897/56037, enviar un mail a regcentraladopcion@scba.gov.ar Micaela es 24689.

(Fuente: María Ayuso - lanacion.com.ar)