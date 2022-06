Tz ´iqin Men -men - Aguila. riqueza- belleza- elevación. águila mente nítida y clara, ver más allá de lo aparente.cura heridas del pasado.. vuelo, imaginación, apertura de caminos, expansión de la conciencia.autoridad, respeto, ley.

Jun- hun- uno. Deidad de la luna. Hoy es un día para pedir se nos esclarezcan nuestros deseos

El uno da inicio al proceso. Animal de poder: águila, cóndor. Piedra: rubí. Elemento: uranio

Partes del cuerpo que rige: ojos. Dia de la riqueza y la buena fortuna, día de la visión. También día del dinero, de los negocios, del comerciante, del empresario."No desees lo que no es tuyo, busca lo tuyo, acéptalo y alégrate" dicen los abuelos y abuelas mayas. Esta energía representa los bienes, de la producción, de la buena fortuna, del dominio del aire, de la independencia, de la libertad, buena suerte y estabilidad material. El águila tiene una forma de ver las cosas amplificada, como si las pudiera ver desde arriba de la pirámide, o sea puede ver todas las aristas de un problema, entonces eso hace que a la hora de resolverlo tenga soluciones creativas. Es resolutiva y rápida, práctica. Muy inteligente. Es visionaria. Evitemos ponernos tercos, querer controlar todo, podemos estar olvidadizos, no cumpliendo con nuestras responsabilidades, evitemos envidiar,, derrochar, estar prepotentes, vengativos, son algunas de las formas en la que nos puede afectar esta energía si no estamos en nuestro centro. Sobrevolemos las situaciones, miremos todo como salidos del cuerpo, para no ver sombras donde no las hay, aprovechemos esta energía para superarnos y ver como generar diferencia monetaria. Ojo con los vicios!! con las mentiras y los enojos que pueden estar a la orden del día. Levanta vuelo y conecta con la gran fuerza espiritual que nos tiene disponible esta energía!!







