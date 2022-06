Lic. Lucia Cortinovis

Cada 7 de junio se conmemora el "Día Mundial de la Seguridad Alimentaria". De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) la seguridad alimentaria se define como el acceso permanente y suficiente a alimentos que satisfagan los requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias de las personas, contribuyendo a una vida activa y saludable. El objetivo de este día es crear conciencia e inspirar acciones para ayudar a prevenir, detectar y gestionar los riesgos transmitidos por los alimentos. El tema de este año, "Alimentos inocuos, mejor salud´´.El acceso a alimentos inocuos resulta esencial para la salud y el bienestar de las personas, los animales y el ambiente. Sólo cuando los alimentos son inocuos podemos aprovechar plenamente su valor nutricional y los beneficios mentales y sociales de compartir una comida segura. Es importante reconocer que la salud de las personas, los animales y el medio ambiente están interrelacionados y cualquier incidente adverso en la inocuidad puede tener un impacto global en la salud pública, el comercio y la economía. Este día internacional es una oportunidad para fortalecer los esfuerzos para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos y garantizar que los mismos sean inocuos ¿Qué se entiende por inocuidad alimentaria? La inocuidad alimentaria se refiere a la seguridad y control preventivo de la calidad de los alimentos desde su producción primaria (incluyendo el almacenamiento, transporte, comercialización y distribución) hasta su consumo final, a fin de evitar la contaminación y las enfermedades que son transmitidas por el consumo de alimentos en mal estado. La OMS afirma que la inocuidad alimentaria es una responsabilidad compartida Es importante trabajar a lo largo de toda la cadena de producción de alimentos, desde los agricultores y fabricantes a los vendedores y consumidores. A continuación, se enumeran cinco claves dispuesta por la organización mundial de la salud , para que la oferta de alimentos sea más segura. Constituye una orientación práctica a los proveedores y los consumidores para la manipulación y preparación de alimentos: Clave 1: Mantenga la limpieza. Clave 2: Separe los Alimentos crudos de los cocinados. Clave 3: Cocine los alimentos completamente Clave 4: Mantenga los alimentos a temperaturas seguras Clave 5: Use de agua y materias primas seguras. La ausencia de estos estándares puede representar un grave peligro de salud para las personas, debido a que los alimentos pueden estar contaminados por algunos microorganismos como bacterias, virus o agentes químicos (insecticidas o pesticidas) que no pueden ser detectados a simple vista. Todos tenemos un papel que desempeñar, desde la granja hasta la mesa, para asegurarnos de que los alimentos que comemos sean seguros y no dañen nuestra salud. La alimentación segura es esencial para promover la salud de los consumidores y acabar con el hambre , por eso es fundamental la adopción de controles estrictos e integrales en la cadena alimentaria, siendo una responsabilidad conjunta de los gobiernos, industrias y consumidores. "Alimentos inocuos, mejor salud"