Volcó un camión en el distribuidor de San Felipe

Fue ayer por la mañana, por la poca visibilidad debido a la niebla. No hubo lesionados. Ayer por la mañana, y en medio de la intensa niebla, un camionero perdió el control de un Mercedes Benz 1114 cargado con machimbre y terminó quebrando el chasis y volcando la caja. El siniestro tuvo lugar en la rampa de acceso de Ruta 9 a Ruta 6, mano a Capital, y no hubo que lamentar lesionados. La carga cayó sobre el parquizado del distribuidor, sin poner en riesgo a terceros no afectó la circulación. En el lugar se presentaron efectivos del Comando Patrulla, Policía Vial, Gendarmería y personal del concesionario de la autopista. Además de remover el camión averiado, hubo que esperar a otro de la misma empresa para hacer el traspaso de la carga para liberar el sector.

El siniestro tuvo lugar en la rampa de acceso de Ruta 9 a Ruta 6, mano a Capital.





Fue alrededor de las 9 de la mañana cuando el camión quebró el chasis y volcó la caja.

#Video en la mañana de ayer, un camión Mercedes Benz volcó en Ruta #Panamericana km 76 mano a Capital, en la curva de salida a Ruta 6. Se rompió el chasis y la caja cargada de maderas cayó hacia el espacio verde. No obstruyó la traza. Pasaron la carga a otro camión para liberar. pic.twitter.com/cFWxJNTp6v — Daniel Trila (@dantrila) June 8, 2022 #ahora camión mercedes-Benz vuelca en Panamericana km 76 mano a Capital en la curva de la subida a ruta 6. Al acercarse a la baranda lateral por el peso de la carga de maderas se cortan las soldaduras del chasis y cae la caja hacia el parquizado. Conductor ileso. Señaliza pic.twitter.com/wEO9EeHTbP — Daniel Trila (@dantrila) June 7, 2022

