Lesionado en el barrio Siderca

Tiene 22 años y se quejaba de un golpe en la rodilla. Le secuestraron la moto por circular sin seguro. Trasladado por una ambulancia del SAME, ayer ingresó por la Guardia del hospital municipal un joven de 22 años con politraumatismos y un hematoma en una de sus rodillas. Minutos antes, había impactado sobre el lateral derecho de un Volkswagen Gol en el cruce de Bellomo y Barletta, en el barrio Siderca. La moto fue secuestrada por personal de Tránsito Municipal, dado que el joven lesionado transitaba sin seguro vigente mientras se dirigía a su trabajo.

La moto fue secuestrada porque su dueño no tenía seguro.





El siniestro tuvo lugar en el cruce de Bellomo y Barletta.

#Dato choque de moto y auto en barrio Siderca Verde. Av. Bellomo y Barletta. Una Honda XR y un VW Gol. Ocurrió pasado el mediodía. El conductor de la moto con fuerte golpe en la rodilla fue trasladado por ??SAME al hospital San José. Presente ??CP zona 8 y Dirección de Tránsito. pic.twitter.com/E6VHBBDTFY — Daniel Trila (@dantrila) June 8, 2022

