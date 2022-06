» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 08/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Carlos Ortega invitó a volver a reflexionar sobre la Ley de Medios











NOTICIA RELACIONADA: Emotivo acto por el Día del Periodista El presidente del Partido Justicialista de Campana acompañó el acto organizado en memoria de los y las trabajadoras de prensa fallecidos. El presidente del Partido Justicialista de Campana, Carlos Ortega, acompañó el acto organizado en memoria de los y las trabajadoras de prensa fallecidos que organizó el CIPECA y periodistas independientes. Durante el acto, le deseó "feliz día a cada trabajador y trabajadora de prensa de Campana" y llamó a la reflexión sobre la Ley de Medios, cuya aplicación efectiva se vio muy reducida por el macrismo. "Este es un día de reflexión para cada uno de nosotros porque hasta hace no mucho se había discutido en este país una Ley de Medios que contemplaba al conjunto de la ciudadanía, al conjunto de la sociedad porque fue discutida por la sociedad misma", recordó Ortega. "Y me parece -continuó- que es un buen momento para reflexionar eso y volverlo a discutir, porque por más que se haya tapado con un decretazo, la ciudadanía tiene que volverlo a discutir". Ortega señaló que "el uno por ciento de los grupos concentrados de comunicación se llevan el 67 por ciento de la pauta oficial", cuando "ese uno por ciento es justamente el que ataca a la democracia, a los derechos humanos y a los gobiernos nacionales y populares". "Felicito a cada uno y una de ustedes porque la labor cotidiana desde los lugares más humildes es donde se construye más ciudadanía. Y ustedes no son ni más ni menos constructores de esta ciudadanía", manifestó el titular del PJ Campana.





