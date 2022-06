» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 08/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Soledad Alonso participó de la presentación de la nueva Dirección Provincial de Relaciones Individuales del Trabajo







El acto estuvo encabezado por la ministra Mara Ruiz Malec y contó con un importante apoyo de referentes del mundo del trabajo. La diputada Soledad Alonso participó de la presentación de la nueva Dirección Provincial de Relaciones Individuales del Trabajo, un acto que estuvo encabezado por la ministra Mara Ruiz Malec, en el auditorio del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata. Junto a la legisladora de nuestra ciudad, estuvieron el coordinador de la regional del Ministerio de Trabajo, Damián Furchi; la senadora María Reigadas y el senador Omar Plaini; el diputado nacional mandato cumplido Walter Correa; integrantes del colectivo Mujeres Sindicalistas; y Claudia Lazaro, del Ministerio de Mujeres bonaerense. "La flamante Dirección llevará el control sobre el patrocinio, conciliaciones y acuerdos, campañas de difusión de derechos y se brindará asistencia y asesoría sobre violencia laboral promocionando políticas de igualdad de género, entre otras tareas", explicó Alonso. Y añadió: "Esta gestión provincial se está encargado no solo de reponer los derechos que el macrismo les quitó a los y las trabajadoras bonaerenses, sino de sumar conquistas pendientes. Es un orgullo como trabajadora, sindicalista y legisladora ser parte de estos logros". Por otro lado, Alonso destacó que durante el acto se abordara el proyecto de ley para crear un observatorio de violencia laboral. "Se entiende por violencia y acoso al conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género y designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual", explicó Alonso. "La idea es que dependa del Ministerio y se nutra de personal ya en planta. También habrá un Comité Asesor ad honorem, integrado por representantes de los tres poderes, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y de los principales gremios estatales", señaló la legisladora. Para Alonso, "es esencial contar con este tipo de herramientas para estar en condiciones de enfrentar el contexto actual y lo que se viene, siempre en la defensa intrínseca de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras".

La legisladora de nuestra ciudad junto al coordinador de la regional del Ministerio de Trabajo, Damián Furchi





También estuvieron presentes la senadora María Reigadas y el senador Omar Plaini; el diputado nacional mandato cumplido Walter Correa.

"Esta gestión provincial se está encargado no solo de reponer los derechos que el macrismo les quitó a los y las trabajadoras bonaerenses, sino de sumar conquistas pendientes", destacó la diputada Alonso.



