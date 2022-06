» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 08/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

8 de Junio de 2022







MIL MILLONES El Gobierno nacional estimó que la recaudación por el impuesto a la "Renta Inesperada" puede alcanzar a US$ 1.000 millones y sería pagado por entre 350 y 360 grandes empresas que operan en el país. Desde el Palacio de Hacienda no descartan que una parte de ese monto comience a ingresar a las arcas del fisco durante 2022 en concepto de retenciones o adelantos, aunque esa posibilidad depende de la reglamentación que luego de la sanción de la ley instrumente la AFIP. La iniciativa no contempla una reducción de la base imponible en caso que la presunta "Renta Inesperada" sea destinada a inversiones productivas. El proyecto de ley impulsado desde el Ministerio de Economía por Martín Guzmán ingresará al Congreso Nacional en las próximas horas por la Cámara de Diputados, tal como lo establecen las normas constitucionales referidas a propuestas tributarias.



VOLVIÓ A AUMENTAR Este martes, el dólar blue cerró en aumento a $ 206 en la punta vendedora, después de cinco jornadas de baja y registró la mayor brecha con el solidario en un año, según las cotizaciones del mercado cambiario. A su parte, el paralelo, que había tenido cuatro jornadas en baja la semana anterior, ayer pudo revertir una nueva pérdida y cerrar estable, tras subir hoy un peso y ubicarse por séptimo día debajo del solidario. La brecha entre el dólar blue y el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en un 69,9%, el nivel más bajo de los últimos doce meses. El dólar sin impuestos subió cinco centavos a $126,65, de acuerdo al promedio en los principales bancos y en el Banco Nación el billete terminó sin variantes a $126,25 para la venta. BAJO EL BARRO El desplazamiento de tierra ocurrido sobre el hotel Huinid en Bariloche conmueve a toda la ciudad luego de que se haya confirmado la muerte de un turista uruguayo y la desaparición de una pareja también proveniente del país vecino. Según confirmó la fiscal de la causa, Betina Cendón, en declaraciones a una radio local, la habitación en la cual se hospedaba la pareja está con barro hasta el techo lo que complica aún más las tareas de rescate por parte de defensa civil y bomberos. A su vez sostuvo que están seguros que los turistas se encuentran enterrados bajo el barro ya que no contestan las llamadas: "Estamos buscando a esa gente, hemos llamado en forma insistente a sus teléfonos por si no se encontraban en el lugar, pero creemos que pueden estar en esa habitación", señaló Cendón. "No se pudo dar con ellos. Las esperanzas se están diluyendo a medida que pasan las horas. Ni siquiera nosotros podemos pisar la zona por lo que esto implica, estamos trabajando con drones con la luz solar", explicó la fiscal sobre las tareas que llevan adelante. VIAJE A "DEFENDER" El presidente Alberto Fernández sostuvo este martes que participará en la próxima IX Cumbre de las Américas para "defender" los derechos de los países de la región y se refirió a la salida de Matías Kulfas del Ministerio de Desarrollo Productivo como un "tema superado". El jefe de Estado saludó a los cronistas acreditados en Casa Rosada con motivo del Día del Periodista y brindó una rueda de prensa en la que se refirió a los últimos temas de la agenda de su Gobierno. "Vamos a defender la unidad de Latinoamérica. La unidad no se declama, se ejerce; y la mejor forma de ejercerla es no segregar a nadie", subrayó el mandatario sobre la postura que llevará a Los Ángeles como gobernante de la Argentina y presidente pro-témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

P U B L I C I D A D