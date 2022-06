» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 08/jun/2022 de La Auténtica Defensa. La sesión por "Alivio Fiscal" para monotributistas y autónomos se posterga para el martes que viene







Estaba pautada para este jueves. Ayer, el oficialismo consiguió dictamen de mayoría. La sesión especial de la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de ley de "Alivio Fiscal" para monotributistas y autónomos, que en principio se había pensado para este jueves, se realizará finalmente el martes que viene. El proyecto es impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien por razones de agenda (viajará junto a Alberto Fernández a Estados Unidos para asistir a la Cumbre de las Américas) no iba a poder estar en la sesión del jueves. La postergación le permitirá al líder del Frente Renovador estar presente para la votación de un proyecto que tiene su impronta personal, más allá de que es acompañado también por la oposición. Este martes, el oficialismo consiguió dictamen de mayoría en la comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo que la iniciativa quedó lista para ser tratada en el recinto. Juntos por el Cambio firmó un dictamen de minoría porque está en desacuerdo con que se mantenga una brecha entre los monotributistas y los autónomos en lo que refiere al mínimo no imponible de Ganancias. El apuro para sancionar este proyecto tiene que ver con que se necesita la aprobación en ambas cámaras antes del 1 de julio, que es la fecha a la cual se propone el adelantamiento de los ajustes de los topes de facturación para cada una de las categorías de monotributo, situación que estaba prevista para fin de año. El aumento estipulado es del 29,2%, que es el incremento que percibieron las jubilaciones en el primer trimestre de este año. Se actualizan las escalas y topes máximos de facturación por categoría pero no se modificarán las cuotas que pagan los contribuyentes. El aumento es para evitar que un monotrobutista o autónomo salte a otra escala (o quede afuera del Régimen Simplificado) y pague una alícuota mayor solo por el hecho de facturar más nominalmente como consecuencia de la inflación. La medida, estiman en el Frente de Todos, impactaría positivamente en la situación económica de la mayoría de los 4,5 millones de monotributistas y 140.000 autónomos que hay en todo el país. Para el universo de trabajadores autónomos o independientes, la propuesta es incrementar las deducciones de manera tal que el mínimo no imponible quede más cerca del que tienen los empleados en relación de dependencia. Así, la deducción especial para los autónomos representaría dos veces la ganancia no imponible, pasando de $505.129,66 a $757.694,52. Para este universo de independientes con facturación de hasta 8 millones, se estima un ingreso adicional de bolsillo promedio de 52.000 pesos anuales producto del alivio fiscal.



