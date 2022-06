» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 08/jun/2022 de La Auténtica Defensa. El Asado de Tira y Asadores Ancestrales de Colombia







Claudio Valerio fue invitado por la "Asociación Colombiana de Parrilleros" a disertar acerca del origen campanense del asado de tira en el marco de una competencia internacional en torno a la parrilla y el asado. Hace unos días, en el Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad, se produjo una reunión en la que se declaró de Interés Legislativo, a la "Primera Fiesta del Asado de Tira"; cosa no menor porque, en la ciudad de Campana, a partir de una investigación que realizara el Ing. Claudio Valerio, que traspasó los límites de nuestra ciudad y llegando a exponerse en otros países, se cortó por primera vez el asado de tira en el que fuera el primer frigorífico de Sudamérica, el The River Plate fresh Meat & Co. Cuando se habla de patrimonio cultural no debemos limitarnos a monumentos y colecciones de objetos, sino considerar también a las tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. El patrimonio cultural es el principal elemento de construcción de identidad individual y colectiva, dice Claudio Valerio, y poder vincularse con el patrimonio es vincularse con el pasado, la idiosincrasia y las tradiciones. Es posible reconocerse en cada bien patrimonial, sean materiales o inmateriales. Y es así que el por reunir las condiciones de tradicionalidad, haberse transmitido en forma oral, ser funcional, tener vigencia colectiva. Y, según expresiones del ingeniero, se puede afirmar que su proyección cultural y económica es tanto más trascendente, cuanto más se afirme el hecho de su origen nacional. Y, sobre esto último, es intención del historiador Claudio Valerio, invitado por la "Asociación Colombiana de Parrilleros", disertar acerca del origen campanense del asado de tira y sus implicancias gastronómicas, culturales y turísticas, con motivo de que en la ciudad de Medellín se desarrollará, en la segunda quincena de julio (23 y 24 de julio), una competencia internacional en torno a la parrilla y el asado, en donde habrá premios y reconocimientos de desempeño para los concursantes, que competirán en distintas categorías (parrilla, ahumados, ancestral, a la tabla y postre). ¡Qué mejor oportunidad para disertar acerca del "Asado de tira", un clásico argento y legado campanense! Pero no es una tarea fácil poder explayarse acerca del asado de tira, su origen que se remite a finales del siglo XIX, y que debe ser considerado Patrimonio Cultural, en un auditorio internacional como el que se plantea: se requiere de dinero y, por eso, Valerio busca la participación de autoridades y funcionarios de la ciudad, empresas y empresarios, que quieran ser parte de esto. Recordemos que el trabajo de investigación realizado por nuestro conciudadano ganó el reconocimiento del ilustre historiador Daniel Balmaceda (Grandes historias de la cocina argentina) y, también, un reconocimiento del periodista e historiador Leandro Vesco (Desconocida Buenos Aires). Con este evento es posible poner al día a todas las naciones que participan en torno a la historia del asado, como también de las oportunidades e innovaciones que puedan suceder, como también los desafíos por parte de gastronómicos y el intercambio de las mejores prácticas desarrolladas a nivel regional, como global.



