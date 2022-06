» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 08/jun/2022 de La Auténtica Defensa. La Casa de la Nona:

El Tío se Picó

Por Pavlo Legendario











Cuando tengo que hacer cosas que no tengo ganas de hacer, mi ser demuestra una gran capacidad para ocuparse de cosas banales, a veces es alguna mosca molesta, telas de arañas, etc. Esta vez fue la rejilla del baño por la que últimamente veía salir unas pequeñas cucarachitas. Me fui al galpón a buscar un destornillador, traje varios, pero ninguno encajaba, entonces busqué un cuchillo de la cocina, a esta altura me sentía cansado y de mal humor, sabía que tenía que hacer otras cosas, pero no tenía ganas. En un intento de aflojar el tornillo de la rejilla me pincho mi otra mano que estaba intentando guiar una buena maniobra, me dolió, sentí bronca, tenía ganas de llorar, pero "los hombres no lloran" me dije. ¿Quién habrá inventado esa frase? Yo vi a un hombre llorar, lo recuerdo bien, fue en un año nuevo en el patio de la casa de mi nona. No recuerdo la música, pero sí tengo la imagen de mi tío bailando con una botella de Fanta que rascaba con el tenedor, se lo veía como a un verdadero músico, no era joda. Al rato el mismo canchero con el tenedor y la Fanta estaba llorando, no podía ver bien, lo estaban rodeando muchos, ¡está llorando! ¡está llorando! Se murmuraba, murmullo que recorrió todo el patio, se rumoreaba que lloraba porque estaba borracho, yo supuse que algo le dolía, "un hombre no llora por una borrachera" se me acomodó naturalmente al pensamiento. Esa noche aprendí que llorar no queda bien en un hombre, no está bueno, bailar con el tenedor y la botella de Fanta es un asunto pendiente.

