» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 08/jun/2022 de La Auténtica Defensa. El Museo de Arte Moderno suma a su colección 21 obras clave de arte argentino







La donación incluye trabajos de Diana Aisenberg, Eduardo Basualdo, Diego Bianchi, Florencia Caterina, Marina De Caro, Ana Gallardo, Fernanda Laguna, Catalina León, Oligatega Numeric, Cristina Schiavi, Alejandra Seeber, Luis Terán y Gabriel Valansi. Un conjunto de 21 obras de artistas argentinos -entre ellos Diana Aisenberg, Eduardo Basualdo, Diego Bianchi, Fernanda Laguna, Oligatega Numeric y Gabriel Valansi- fueron donadas al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que incorpora, en muchos casos, trabajos de artistas que por primera vez pasan a formar parte del acervo de esa institución. "Son obrones, algunas monumentales, y muy representativas de cada uno de esos artistas. Hay pinturas, dibujos, instalaciones y esculturas", resumió en diálogo con Télam Alejandra Aguado, coordinadora de patrimonio del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, durante la presentación formal realizada hoy en el edificio de Avenida San Juan 350, en el barrio de San Telmo. "Este conjunto inaugura la entrada al museo de algunos artistas que no estaban representados, como por ejemplo Diego Bianchi, y nos permite profundizar en el trabajo de otros, como por ejemplo Alejandra Seeber de quien no teníamos ninguna pintura", ejemplificó Aguado en referencia en este último caso al inmenso óleo "Birds & Brides" de Seeber. La donación al museo por parte del Banco Supervielle está acompañada de un comodato de 83 obras de 22 artistas que serán exhibidas en la institución, y que conforman una selección del total de 250 piezas que integran la colección privada del Grupo, acopiada a lo largo de quince años, según confirmó a Télam Ariadna González Naya, curadora de la colección Supervielle.



P U B L I C I D A D